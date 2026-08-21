Florin Salam, audiat la DIICOT în dosarul clubului din Capitală folosit ca paravan pentru trafic de persoane și droguri

Florin Salam a mers, vineri, la DIICOT, unde a fost audiat în calitate de martor într-un dosar deschis în februarie, care vizează o grupare acuzată că ar fi folosit un club din București drept paravan pentru trafic de persoane și proxenetism.

Artistul a fost chemat de procurori în calitate de martor, urmând să ofere informații despre aspectele investigate în acest dosar, potrivit Antena 3.

Săptămâna trecută, în același dosar, a fost audiat ca martor și cântărețul Andrei Velcu, cunoscut sub numele de scenă Tzancă Uraganu.

Amintim că, în luna februarie, o operațiune a procurorilor DIICOT la Clubul „The Buddhist” din București a scos la iveală o grupare condusă chiar de patronul localului, care ar fi obținut peste 19 milioane de lei din trafic de persoane și proxenetism.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, începând cu anul 2018, patru suspecți au constituit, pe raza municipiului București, o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, în timp, alți membri, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin exploatarea unor tinere.

Fetele erau recrutate online prin anunțuri de angajare ca dansatoare, însă în realitate erau obligate să practice prostituția în cadrul clubului de noapte din sectorul 5 al municipiului București.

Membrii grupului infracțional au recrutat în general persoane tinere, cu studii precare, lipsite de sprijinul familiei, cu posibilități financiare reduse, fără loc de muncă, unele dintre acestea fiind chiar diagnosticate cu tulburări psihice și le-au exploatat prin obligarea la practicarea prostituției în cadrul clubului.

În vederea exercitării unui control cât mai strict asupra victimelor, suspecții au perfecționat un sistem de evidență a clienților și a sumelor de bani încasate, care cuprindea inclusiv sancțiuni pentru victimele care nu își atingeau ținta impusă de clienți.

Printre cei implicați în dosar se numără mai multe nume celebre, inclusiv actorul Vlad Marinescu, cunoscut pentru rolurile pe care le-a jucat în producții precum „Tătuțu”, „Vlad”, „Profu’”, „Nimeni nu scapă cu viață”, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” și în sezonul al doilea al serialului „Groapa”, aflat în dezvoltare.

Clubul The Buddhist a fost implicat de a lungul anilor în mai multe controverse. La un moment dat, fostul edil interimar al Sectorului 5, Dan Croitoru, afirma public că localul ar fi fost înregistrat la primărie ca ONG, deși funcționa ca un club de noapte, iar autoritățile anunțau verificări.