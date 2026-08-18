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Percheziţii la tinerii care au atacat cu pietre sediul Poliției Buhuși

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Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău efectuează, marți, trei percheziții domiciliare în oraşul Buhuși, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunilor de ultraj, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniștii publice.

Sediul Polițiai din Buhuși, atacat
Sediul Poliției din Buhuși, atacat FOTO: montaj foto

„Din cercetări a reieșit faptul că patru tineri de 18, 19, 20, respectiv 21 de ani, toţi din oraşul Buhuşi, la data de 12 august a.c., s-au deplasat în faţa sediului Poliţiei Oraşului Buhuşi, unde au aruncat cu pietre asupra unităţii, distrugând un geam al unui autoturism aparținând unui polițist. Totodată, cei în cauză au provocat scandal şi au adresat injurii la adresa polițiștilor, tulburând ordinea şi liniştea publică", a transmis IPJ Bacău.

La percheziții participă poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Buhuşi, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, criminalişti şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, scrie Agerpres.

Totul a plecat de la scandalul din 12 august de la sediul Poliției din Buhuși, după ce un tânăr de 18 ani, acuzat că și-a agresat concubina pe stradă, a fost dus la audieri.

„În urma audierilor, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, prin care tânărului i s-a impus să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de concubină și față de locuința acesteia”, a transmis IPJ Bacău.

În timp ce acesta se afla la sediul Poliției, mai multe persoane s-au strâns în fața instituției și au început să facă scandal.

„După administrarea probatoriului, față de tânărul de 18 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bacău. Ulterior, cel în cauză a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, au precizat polițiștii.

Europol: „Atacatorii se află încă în libertate”

Sindicatul Europol susține că, la cinci zile de la incident, persoanele care au atacat polițiștii nu fuseseră încă supuse unor măsuri preventive.

„Astăzi se împlinesc 5 zile de când un grup de «cetățeni onorabili» au amenințat polițiști și au aruncat cu pietre asupra colegilor de la Poliția Orașului Buhuși, județul Bacău. Iar pentru a transmite cât se poate de clar mesajul de intimidare, aceștia au distrus inclusiv mașina personală a unuia dintre polițiști”, au scris sindicaliștii.

Aceștia susțin că întârzierea unei reacții ferme poate încuraja astfel de comportamente.

„Orice întârziere a reacției instituționale nu este niciodată neutră, ea poate transmite comunității un sentiment de teamă și vulnerabilitate, iar celor care recurg la violență împotriva polițiștilor le poate crea impresia că sunt deasupra legii, intangibili și că intimidarea funcționează”, avertizează Europol.

Sindicaliștii atrag atenția că un astfel de incident s-ar putea agrava dacă nu există o reacție fermă din partea autorităților.

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