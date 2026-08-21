Mai mulți suporteri ai Rapidului care au bătut un pakistanez au fost săltați de polițiști

Poliția Română a făcut publice imagini de la mai multe percheziții desfășurate la locuințele unor suporteri ai Rapidului. Acțiunea are legătură cu un incident produs pe 2 august, în jurul orei 20.35, înaintea derby-ului Rapid - CFR Cluj, 3-1.

Potrivit autorităților, conflictul a început pe o alee aflată între Sala Polivalentă Rapid și stadionul Giulești. Un cetățean pakistanez în vârstă de 40 de ani se afla acolo împreună cu partenera sa, în timp ce prin zonă se deplasa galeria Rapidului.

Situația ar fi pornit după ce femeia a început să filmeze suporterii. Mai mulți membri ai galeriei i-ar fi cerut să oprească înregistrarea, iar aceasta a acceptat. Partenerul ei a intervenit însă și le-ar fi cerut explicații pentru interdicția de a filma. Discuția a escaladat rapid, iar schimbul de replici dintre bărbat și suporteri ar fi dus la un conflict. Suporterii rapidiști l-ar fi agresat fizic pe bărbat, cu pumnii și picioarele, până ce acesta s-a prăbușit la pământ. Ulterior, cazul a intrat în atenția polițiștilor, care au desfășurat percheziții în cadrul anchetei.

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Patru din cinci suspecți au fost reținuți

În urma anchetei, polițiștii au identificat cinci bărbați, cu vârste între 30 și 51 de ani, suspectați că ar fi fost implicați în incident. Joi au fost efectuate patru percheziții, iar patru dintre suspecți au fost găsiți și duși la audieri. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața magistraților. Al cincilea suspect nu a fost încă găsit, polițiștii continuând căutările.

Acțiunea a fost sprijinită de trupele speciale ale Poliției Capitalei și de jandarmi. Ancheta este coordonată de polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Cercetările vizează infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice, precum și lovire sau alte violențe. Poliția precizează că persoanele vizate beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, iar perchezițiile reprezintă doar o etapă a procedurii penale.