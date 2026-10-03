Prima reacție a unui înalt oficial american în scandalul declarațiilor ambasadoarei SUA în Grecia. Rubio: „O susţinătoare incredibil de eficientă a preşedintelui în Grecia”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, i-a transmis vineri, 2 octombrie, un mesaj de apreciere ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, în contextul dezvăluirilor presei americane privind activitatea acesteia în Grecia.

Marco Rubio Foto: Profimedia

„Ambasadoarea Guilfoyle a fost o susţinătoare incredibil de eficientă a agendei preşedintelui în Grecia şi în întreaga Europă. Preşedintele Trump şi cu mine apreciem foarte mult activitatea esenţială şi leadershipul ambasadoarei în regiune.

Ea a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia şi în sud-estul Europei prin proiecte regionale precum «Coridorul Energetic Vertical», un proiect susţinut de ambele partide”, a transmis Marco Rubio într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al Ambasadei SUA în Grecia.

Recent, democrații din comisiile pentru relații externe ale Congresului i-au cerut Departamentului de Stat să verifice conduita lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, după investigația Wall Street Journal (WSJ) în care este menționată și România.

Foto: Instagram @kimberlyguilfoyle

„Astfel de acțiuni nu contribuie la credibilitatea SUA în străinătate și riscă să submineze diplomația americană”, a scris senatoarea de New Hampshire Jeanne Shaheen, care a votat anul trecut pentru confirmarea lui Guilfoyle în funcția de ambasador.

Ea a cerut Departamentului de Stat să precizeze „ce măsuri au fost luate și vor fi luate pentru a preveni influența nejustificată și chiar apariția unei situații de conflict de interese”.

Potrivit investigației WSJ, Guilfoyle ar fi făcut comentarii despre posibilitatea schimbării guvernului României în timpul unei cine la Atena.

Declarațiile au provocat reacții la București, inclusiv plângeri penale împotriva unor lideri politici. Aceștia au respins acuzațiile și au susținut că întâlnirile cu ambasadoarea au avut un caracter oficial și nu au vizat schimbarea Guvernului.