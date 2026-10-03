Explozii în Republica Moldova după ce trei rachete şi două drone au pătruns în spațiul aerian. Anunțul făcut de Maia Sandu

Mai multe explozii au fost raportate sâmbătă dimineață în Republica Moldova, iar în mai multe zone au fost găsite fragmente despre care autoritățile spun că provin de la drone.

Geamurile unei clădiri au fost sparte de explozia dronei. Foto: deschidemd

UPDATE Maia Sandu acuză folosirea unor Banderol

Potrivit autorităţilor din Republica Moldova, este vorba despre cinci aparate de zbor au survolat sâmbătă dimineață spațiul aerian al al ţării, dintre care trei au fost rachete, iar două drone, potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Președinta Maia Sandu a precizat că rachetele sunt de tip Banderol.

Informațiile vin după ce, inițial, autoritățile anunțaseră că toate cele cinci aparate erau drone, relatează newsmaker.md.

Anatolie Nosatîi a declarat pentru TVR Moldova că cele cinci aparate au survolat teritoriul Republicii Moldova în intervalul 7:45-8:00.

„Cinci incidente raportate şi fixate. Aşa că nu mai poate să manipuleze acel aşa numit ambasador al Federaţiei Ruse, că să-i dăm evidenţe. Evidenţele sunt pe loc. (…) Avem cinci cazuri: trei rachete şi două drone”, a comunicat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.

La rândul său, Maia Sandu a afirmat că aparatele au fost lansate de Federația Rusă și că au explodat pe teritoriul Republicii Moldova.

„Cinci mijloace de atac aerian ruseşti, inclusiv rachete Banderol şi drone, au încălcat spaţiul nostru aerian şi au explodat pe teritoriul nostru”, a scris Maia Sandu pe rețeaua X.

Ea a precizat că rachetele sunt de tip Banderol, cunoscute și sub indicativul S8000.

Banderol este un proiectil reactiv de mici dimensiuni, care combină caracteristici ale unei rachete de croazieră cu cele ale unei drone de atac propulsate de un motor reactiv.

Proiectilul este mai ieftin și are o încărcătură de luptă mai mică decât o rachetă de croazieră obișnuită, însă interceptarea sa poate necesita sisteme complexe de apărare antiaeriană. Banderol este produs de compania rusă Kronștadt, este lansat în principal de pe drone Orion și este integrat și pe elicoptere Mi-28. Poate atinge viteze de peste 500 de kilometri pe oră și are o rază de acțiune de până la 500 de kilometri.

Fragmente de dronă de luptă, descoperite în Republica Moldova în urma unei explozii urmate de incendiu

Ştirea iniţială

Primele sesizări au venit de la locuitorii din mai multe raioane, care au anunțat Poliția după ce au auzit explozii produse în afara localităților. La ora 07:50, Poliția din Căușeni a fost alertată în legătură cu o explozie produsă în afara orașului. La fața locului, oamenii legii au găsit fragmente ale unei drone, în timp ce în zonă se ridica un nor dens de fum, potrivit deschide.md.

Fragmente provenind de la drone au fost găsite și în apropiere de Dubovca și Hîncești, precum și în raionul Anenii Noi, între localitățile Delacău și Puhăceni.

Resturi de drone descoperite pe câmp. Foto: deschidemd

Un alt incident a avut loc în apropiere de Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă. O explozie produsă într-o vie, lângă o brigadă agricolă, a provocat un incendiu de vegetație și a spart geamurile clădirii. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Una dintre explozii a generat un incendiu de vegetaţie. Foto: deschidemd

Ministerul Apărării a confirmat sâmbătă, 3 octombrie, că sistemul național integrat de monitorizare a înregistrat prezenta mai multor drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatele au fost observate în apropiere de Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești și Tudora.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat ce tip de drone au survolat teritoriul țării și nici de unde provin acestea.

Serviciul de Operațiuni Aeriene continuă să urmărească situația în coordonare cu autoritățile și partenerii externi, iar Poliția documentează fiecare incident pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs.

Autoritățile le cer oamenilor să evite zonele în care au avut loc explozii și să nu atingă fragmentele sau alte obiecte suspecte. Orice astfel de situație trebuie anunțată la numărul de urgență 112.

Un incident similar a avut loc şi în România, cu doar o zi înainte, în dimineața zilei de 2 octombrie, când o dronă s-a prăbușit în apropierea localității Plauru din județul Tulcea, după o nouă serie de atacuri desfășurate asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței cu România.