Sursă video: Facebook/Daniela Cărbunaru

Un bărbat din Capitală a fost reținut de polițiști după ce joi, 1 octombrie, a furat mai multe bunuri din curtea unei locuințe din Sectorul 6, după care a amenințat un polițist cu un cuțit.

„În fapt, la data de 1 octombrie 2026, în jurul orei 10.00, polițiștii Secției 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o persoană, cu privire la faptul că un bărbat ar fi escaladat gardul care împrejmuiește un imobil din Sectorul 6, în timp ce persoana vătămată se afla în locuință.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că bărbatul ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea imobilului și ar fi sustras bunuri de pe terasa exterioară a locuinței”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Polițiștii au ajuns la fața locului și l-au găsit pe bărbat. Acesta a scos un cuțit din buzunar și i-a amenințat pe agenți, apropiindu-se de unul dintre ei și gesticulând în direcția sa cu arma.

Polițiștii i-au cerut să lase cuțitul din mână și să se conformeze solicitărilor, însă bărbatul a încercat să fugă, iar agenții au pornit în urmărirea lui. În timpul urmăririi, acesta a continuat să-i amenințe, ținând cuțitul în mână. Polițiștii au scos armele și l-au somat să lase cuțitul și să se conformeze solicitărilor.

În cele din urmă, bărbatul a fost prins și condus la secția de poliție.

„Totodată, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, sub forma amenințării și au dispus față de bărbat măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele.”