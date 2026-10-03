 Diplomații occidentali pregătesc în secret mutarea ambasadelor din Kiev, în timp ce Rusia lovește infrastructura strategică. Planurile de rezervă | adevarul.ro
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Diplomații occidentali pregătesc în secret mutarea ambasadelor din Kiev, în timp ce Rusia lovește infrastructura strategică. Planurile de rezervă

Război în Ucraina
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Diplomații occidentali declară public că vor rămâne la Kiev, însă, în particular, pregătesc scenarii pentru mutarea ambasadelor, în condiţiile în care Kievul este sub asaltul zilnic al Rusiei.

Rusia a lovit Podul de Nord din Kiev.
Rusia a lovit Podul de Nord din Kiev. Foto: Trust News

Diplomații occidentali aflați la Kiev își pregătesc discret variante pentru o eventuală relocare a ambasadelor, în condițiile în care atacurile rusești au început să afecteze tot mai multe obiective și infrastructuri importante din capitala ucraineană. Potrivit The Guardian, planurile prevăd mutarea misiunilor diplomatice la Lviv sau în estul Poloniei dacă situația din Kiev se va agrava.

În public, reprezentanții statelor occidentale transmit că nu intenționează să părăsească orașul, pentru că o plecare a ambasadelor ar putea fi prezentată de propaganda din Moscova drept o victorie și ar putea alimenta percepția că Ucraina este abandonată de aliații săi occidentali.

Dincolo de declaraţiile oficiale, însă, există însă și scenarii pentru situația în care Rusia ar începe să vizeze în mod deliberat sediile misiunilor diplomatice. Doi diplomați occidentali au confirmat pentru publicația britanică existența acestor planuri de rezervă.

„Situația se deteriorează rapid”, a spus unul dintre aceştia, explicând de ce se ia în calcul relocarea.

În ultima săptămână, atacurile rusești cu rachete și drone au lovit mai multe obiective din Kiev, printre care clădiri de birouri, centre de date, un spital și o școală. Au fost afectate și infrastructuri esențiale pentru deplasarea prin capitală, inclusiv două dintre principalele poduri ale orașului.

Rusia a lovit Podul de Nord din Kiev

Sâmbătă, 3 octombrie, forțele ruse au lovit Podul de Nord, la doar câteva zile după atacurile asupra Podului de Sud. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat atacul pe Telegram.

„Podul de Nord a fost lovit. Serviciile de urgenţă sunt pe drum”, a scris acesta. Înaintea atacului, în oraș fusese declanșată o alertă privind dronele.

Potrivit primarului, atacul a provocat avarii la suprafața carosabilă și la cablurile troleibuzelor, iar podul a fost închis circulației pe sensul dintre malul stâng și malul drept al râului Dniester.

Nu este primul pod important din Kiev lovit în ultimele zile. Joi și vineri, drone rusești au atacat Podul de Sud, ceea ce a dus la închiderea acestuia și la formarea unor ambuteiaje importante în capitală. Infrastructura podurilor are o importanță deosebită pentru Kiev, oraș traversat de Nipru și ale cărui principale artere rutiere și feroviare asigură legătura dintre cele două maluri.

De la începutul invaziei ruse din 2022, autoritățile ucrainene au luat în calcul riscul unor atacuri asupra celor opt principale poduri rutiere și feroviare ale capitalei, considerate importante pentru transport și logistică.

Vineri, primăria a impus restricții de circulație și pe podurile Paton și Métro, fără ca asupra acestora să fi fost raportate atacuri. Presa internaţională a relatat, de asemenea, restricții temporare pe podul Darnitski.

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