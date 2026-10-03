Polonia a rescris istoria neagră a României: tricolorii au repetat coșmarul trăit în urmă cu 59 de ani. Au atins și o bornă negativă veche de 102 ani

Cel mai recent rezultat este și cel mai greu de digerat. România a fost învinsă cu 0-6 de Polonia, la Varșovia, într-o partidă în care eliminarea lui Radu Drăgușin în prima repriză a complicat și mai mult situația echipei lui Gică Hagi.

Gică Hagi, exasperat în meciul contra Poloniei Foto: Sportpictures

Scorul de la Varșovia readuce în atenție câteva borne negative din istoria naționalei. România nu mai pierduse la o diferență de șase goluri din 24 mai 1967, când Elveția se impunea cu 7-1, în preliminariile Campionatului European.

Un alt eșec cu 0-6 a fost înregistrat pe 1 noiembrie 1962, tot în preliminariile unui Campionat European, când Spania învingea România. conform digisport.ro.

Seria rezultatelor slabe nu se oprește aici. Înaintea deplasării de la Varșovia, România fusese învinsă de Suedia, 1-2, și de Bosnia, 2-4. Astfel, după primele trei etape, echipa națională are un bilanț de trei înfrângeri și un golaveraj de 1-12.

România a ajuns la o statistică negativă rar întâlnită

Naționala nu mai primise cel puțin patru goluri în două partide consecutive de 102 ani.

Ultimul precedent datează din 1924. Atunci, România pierdea cu 1-4 în fața Austriei, pe 20 mai, era învinsă de Olanda cu 0-6 pe 27 mai și încheia seria cu un nou 1-4 contra Cehoslovaciei, pe 31 august.

După trei etape, România se află pe ultimul loc în grupa B4, fără punct și cu 12 goluri primite. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează acum o încercare dificilă de a opri această serie.