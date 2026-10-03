 Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că îşi depăşeşte atribuţiile de preşedinte şi îl compară cu Carol al II-lea: „Rețeta sigură spre dictatura personală” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 3 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că îşi depăşeşte atribuţiile de preşedinte şi îl compară cu Carol al II-lea: „Rețeta sigură spre dictatura personală”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Decizia lui Nicușor Dan de a cere excluderea AUR de la guvernare a provocat o reacție dură din partea liderului senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, care îl acuză pe președinte că își depășește atribuțiile și compară situaţia politică actuală cu dictatura carlistă.

Petrişor Peiu compară poziţia lui Nicuşor Dan cu dictatura carlistă.
Petrişor Peiu compară poziţia lui Nicuşor Dan cu dictatura carlistă. Foto: Mediafax

Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă prevederile constituționale prin condiționarea mandatului viitorului premier de excluderea AUR din guvernare. Liderul senatorilor AUR susține că formarea unei majorități parlamentare este responsabilitatea partidelor și afirmă că preluarea acestui rol de către preşedinte reprezintă dovada unei „dictaturi personale”.

 „Nicuşor Dan încalcă Constituţia, cu bună-ştiinţă şi la lumina zilei, atunci când condiţionează mandatul de prim-ministru de neacceptarea la guvernare a unui partid sau a altuia. Nicuşor Dan nu poate să fie, în acelaşi timp, şi preşedinte, şi Parlament. El trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle de preşedinte şi să lase partidelor parlamentare atribuţia de a forma majorităţi parlamentare”, a transmis, sâmbătă, 3 octombrie, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

În acelaşi timp, el contestă motivele invocate de președinte pentru excluderea AUR de la guvernare, explicând, din nou, faptul că formațiunea nu urmărește nici retragerea României din Uniunea Europeană și NATO, nici majorarea deficitului bugetar, ci reducerea cheltuielilor pe care le consideră risipitoare.

„Poziţia lui Nicuşor Dan se bazează pe două minciuni mari cât gafele sale diplomatice: AUR nu propune, sub nicio formă, ieşirea României din UE şi NATO; AUR nu propune deloc creşterea deficitului bugetar, ci, dimpotrivă, scăderea dramatică a risipei din cheltuielile statului”, a precizat Petrişor Peiu.

„Dictatură personală”

În acest context, senatorul AUR compară actuala situaţie cu regimul lui Carol al II-lea şi susține că abuzurile de putere din partea lui Nicușor Dan ar putea ajunge să afecteze, într-un final, oricare dintre partidele politice, nu doar AUR.

„Minciuna şi abuzul de putere, ambele prezente în discursul public al lui Nicuşor Dan, constituie reţeta sigură spre dictatura personală. Ceea ce face astăzi Nicuşor Dan cu AUR a făcut ieri cu PNL și va face, pe rând, cu toate partidele. Să ne aducem cu toţii aminte unde a dus dictatura lui Carol al II-lea: la pierderea de teritorii şi la distrugerea ţării. Orice suprimare a democraţiei, chiar dacă este făcută de un olimpic internaţional la matematică, este o crimă monstruoasă şi poartă acelaşi nume: dictatură personală!”, a punctat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Declarația lui extrem de dură vine după ce Nicușor Dan a anunțat că nu este de acord, sub nicio formă, cu un guvern din care să facă parte AUR sau să fie susţinut de AUR, motivându-şi decizia prin direcția pro-occidentală pe care spune că românii i-au încredințat-o prin mandatul său și prin necesitatea unei traiectorii financiare stabile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
O familie din Iași și-a construit casa pe un culoar de zbor, cu binecuvântarea primăriei. Aeroportul a sesizat abia după patru ani și cere demolarea
gandul.ro
image
„Trump de carton”, conspirația care a EXPLODAT după pozele cu liderii din Balcani! Analiza imaginilor arată ce s-a întâmplat de fapt
mediafax.ro
image
“Un nesimțit!” Dumitru Dragomir a turbat în direct de furie după Polonia – România 6-0
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
digi24.ro
image
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
gsp.ro
image
Selecționerul și 7 jucători, OUT! Decizii radicale la naționala României, după precedentul 6-0 încasat
digisport.ro
image
De ce nu și-a dorit Roxana Vancea să devină mamă: „Poate că Dumnezeu avea deja scrisă povestea noastră”
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Sportul care nu ține cont de anotimp. Pasionații au venit din toată țara, în căutarea adrenalinei pe litoral
observatornews.ro
image
Prințul Marco a lăsat-o pe Gabriella pentru ispita Frankie! Adevărul despre declarațiile de dragoste pe care blondina i le-a făcut bărbatului însurat
cancan.ro
image
Ce pensie de mizerie iei după 27 de ani de muncă? Banii îți ajung să mergi de 3 ori la supermarket
newsweek.ro
image
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
prosport.ro
image
Depășești o mașină care merge foarte încet. Ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde?
playtech.ro
image
Marius Șumudică analizează la rece tactica lui Hagi: „De ce ai capitulat pe bancă? Ne-au nenorocit pe benzi! Nici Feroe nu lua 6-0”
fanatik.ro
image
Lista „orașelor moarte" din România. „Casele se iau pe nimic”
ziare.com
image
Primul nume de selecționer pronunțat în România, după umilința din Polonia: "Aici a făcut Hagi confuzia"
digisport.ro
image
Șerban Huidu, reacție după incidentul vulgar de la petrecerea Antena 1: „La noi n-au fost imagini dubioase pe ecrane”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată noua casă a Andreei Popescu. A dat lovitura cu un super penthouse, în zona de fițe a Capitalei. Este imens, iar fiecare copil va avea camera lui: Maica Domnului, îți mulțumesc! / VIDEO
romaniatv.net
image
Cele trei zodii care au noroc la bani toată luna octombrie. Horoscopul financiar le aduce o mulțime de reușite!
mediaflux.ro
image
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
„Trebuia să fim împreună”. Regretul pe care Gabi Bădălău îl are la 39 de ani
click.ro
image
Christa Pike, în stare critică după execuția eșuată din SUA. Avocații cer schimbarea pedepsei
click.ro
image
Anamaria Ferentz, mărturisire sfâșietoare după una dintre cele mai dureroase pierderi din viața sa: „Învăț să trăiesc”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Caligula profimedia 0785688702 jpg
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ingredientul secret pe care Irina Loghin îl pune în must pentru a-l păstra peste iarnă. „Să fie limpede, curat”
image
„Trebuia să fim împreună”. Regretul pe care Gabi Bădălău îl are la 39 de ani

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, o bijuterie din cap până-n picioare la dineul de stat de la Palat. Cerceii Gypsy au un preț exorbitant