Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că îşi depăşeşte atribuţiile de preşedinte şi îl compară cu Carol al II-lea: „Rețeta sigură spre dictatura personală”

Decizia lui Nicușor Dan de a cere excluderea AUR de la guvernare a provocat o reacție dură din partea liderului senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, care îl acuză pe președinte că își depășește atribuțiile și compară situaţia politică actuală cu dictatura carlistă.

Petrişor Peiu compară poziţia lui Nicuşor Dan cu dictatura carlistă. Foto: Mediafax

Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă prevederile constituționale prin condiționarea mandatului viitorului premier de excluderea AUR din guvernare. Liderul senatorilor AUR susține că formarea unei majorități parlamentare este responsabilitatea partidelor și afirmă că preluarea acestui rol de către preşedinte reprezintă dovada unei „dictaturi personale”.

„Nicuşor Dan încalcă Constituţia, cu bună-ştiinţă şi la lumina zilei, atunci când condiţionează mandatul de prim-ministru de neacceptarea la guvernare a unui partid sau a altuia. Nicuşor Dan nu poate să fie, în acelaşi timp, şi preşedinte, şi Parlament. El trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle de preşedinte şi să lase partidelor parlamentare atribuţia de a forma majorităţi parlamentare”, a transmis, sâmbătă, 3 octombrie, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

În acelaşi timp, el contestă motivele invocate de președinte pentru excluderea AUR de la guvernare, explicând, din nou, faptul că formațiunea nu urmărește nici retragerea României din Uniunea Europeană și NATO, nici majorarea deficitului bugetar, ci reducerea cheltuielilor pe care le consideră risipitoare.

„Poziţia lui Nicuşor Dan se bazează pe două minciuni mari cât gafele sale diplomatice: AUR nu propune, sub nicio formă, ieşirea României din UE şi NATO; AUR nu propune deloc creşterea deficitului bugetar, ci, dimpotrivă, scăderea dramatică a risipei din cheltuielile statului”, a precizat Petrişor Peiu.

„Dictatură personală”

În acest context, senatorul AUR compară actuala situaţie cu regimul lui Carol al II-lea şi susține că abuzurile de putere din partea lui Nicușor Dan ar putea ajunge să afecteze, într-un final, oricare dintre partidele politice, nu doar AUR.

„Minciuna şi abuzul de putere, ambele prezente în discursul public al lui Nicuşor Dan, constituie reţeta sigură spre dictatura personală. Ceea ce face astăzi Nicuşor Dan cu AUR a făcut ieri cu PNL și va face, pe rând, cu toate partidele. Să ne aducem cu toţii aminte unde a dus dictatura lui Carol al II-lea: la pierderea de teritorii şi la distrugerea ţării. Orice suprimare a democraţiei, chiar dacă este făcută de un olimpic internaţional la matematică, este o crimă monstruoasă şi poartă acelaşi nume: dictatură personală!”, a punctat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Declarația lui extrem de dură vine după ce Nicușor Dan a anunțat că nu este de acord, sub nicio formă, cu un guvern din care să facă parte AUR sau să fie susţinut de AUR, motivându-şi decizia prin direcția pro-occidentală pe care spune că românii i-au încredințat-o prin mandatul său și prin necesitatea unei traiectorii financiare stabile.