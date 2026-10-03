Robert Lewandowski a fost omul serii la Varșovia, după ce a înscris de trei ori în victoria categorică a Poloniei, 6-0 cu România. Evoluția atacantului nu a trecut neobservată nici la nivelul UEFA.

Lewandowski a marcat de 3 ori în România-Polonia Foto: Sportpictures

Forul european a publicat pe pagina oficială de Facebook două imagini cu vedeta poloneză. Postarea a fost însoțită de numărul 9, purtat de Lewandowski, și de steagul Poloniei, după prestația spectaculoasă a atacantului.

„Robert Lewandowski a reușit un hat-trick, iar Polonia a obținut prima victorie în Grupa B4, învingând cu 6-0 România, care a evoluat în inferioritate numerică!”, a scris, pe site-ul oficial, UEFA.

România, start catastrofal în Liga Națiunilor

Pentru România, rezultatul de la Varșovia încheie o serie de trei meciuri extrem de dificile în această perioadă internațională. Naționala a pierdut mai întâi cu Suedia, 1-2, pe 25 septembrie, apoi a cedat în fața Bosniei și Herțegovinei, 2-4, pe 28 septembrie, iar în final a fost învinsă categoric de Polonia, 0-6, pe 2 octombrie.

Următoarea ocazie pentru România de a reacționa vine luni, 5 octombrie. Echipa națională primește vizita Suediei pe Arena Națională, partida urmând să înceapă la ora 21:45.

Programul din Grupa B4 nu se încheie însă aici. România va mai întâlni Polonia pe teren propriu, pe 14 noiembrie, iar trei zile mai târziu va juca în deplasare cu Bosnia și Herțegovina.

Lewa, după ce a distrus România în Liga Națiunilor: „Încă sunt necesar!”

„Cu siguranță mă bucur, dar nu doar de hat-trick, ci și de această victorie clară. La antrenamente deja mă simțeam bine, așa că am simțit că mi-a revenit forța. În primul meci aveam picioarele moi, a fost greu. A fost și prima dată pentru mine, iar la o anumită vârstă nu este chiar atât de simplu și trebuie să te pregătești pentru asta. Nu știam când va apărea momentul de criză, dar a venit după aproximativ 4-5 zile, așa că și odihna mi-a prins bine. Am făcut trei ședințe de antrenament și deja la antrenamente se vedea că mi-am revenit și că, încă de la început, aveam din nou ceea ce trebuia să am.

După cum se vede, Robert Lewandowski încă este necesar. Continui să marchez goluri, așa că mă bucur și din acest punct de vedere. Se știe că fiecare gol pentru națională, mai ales aici, pe stadion, înseamnă ceva special pentru mine, este un fel de împlinire a unui vis. Am început aici când eram copil, apoi am marcat primul gol pe același stadion, iar acum înscriu din nou aici. Este întotdeauna un motiv de mare mândrie. Mă bucur foarte, foarte mult de goluri.

După primul gol, cumva am scăzut ritmul, în sensul că nu am mai avut aceeași dorință de a marca și alte goluri. Am început să pasăm și să construim mai mult, dar trebuia să accelerăm jocul. În repriza a doua am făcut asta, am marcat goluri rapid și am avut mult spațiu. Mi se pare că și băieților le va crește încrederea și că vor arăta asta în meciul cu Bosnia!”, a declarat Robert Lewandowski, citat de weszlo.com.