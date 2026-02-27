Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un dosar de trafic de persoane și spălarea banilor

O operațiune a procurorilor DIICOT la Clubul „The Buddhist” din București a scos la iveală o grupare condusă chiar de patronul localului, care ar fi obținut peste 19 milioane de lei din trafic de persoane și proxenetism. Printre cei prinși în flagrant se numără și actorul Vlad Marinescu, au confirmat surse judiciare.

Vlad Marinescu este cunoscut în mediul cluburilor de noapte drept „Vlad”, fiind fiul lui Nicolae Marinescu – „Nae”, fostul patron al clubului „The Buddhist”, decedat în urmă cu aproximativ șapte ani.

Nicolae Marinescu a murit în aprilie 2019, în urma unui accident vascular cerebral, iar afacerea ar fi fost preluată de fiul său, scrie Cancan.ro. Ulterior, au circulat informații potrivit cărora Vlad Marinescu ar fi încercat să vândă clubul, însă tranzacția nu s a concretizat.

Clubul The Buddhist a fost implicat de a lungul anilor în mai multe controverse. La un moment dat, fostul edil interimar al Sectorului 5, Dan Croitoru, afirma public că localul ar fi fost înregistrat la primărie ca ONG, deși funcționa ca un club de noapte, iar autoritățile anunțau verificări.

Actorul, cunoscut pentru producții mari din România

Vlad Marinescu este cunoscut pentru rolurile pe care le-a jucat în producții precum „Tătuțu’”, „Vlad”, „Profu’”, „Nimeni nu scapă cu viață”, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” și în sezonul al doilea al serialului „Groapa”, aflat în dezvoltare.

Născut în 1990, Vlad Marinescu a absolvit Universitatea Hyperion între 2009 și 2012, a urmat cursuri la Let It Go Acting Studio și a finalizat un master în Creative Writing la Lancaster University în perioada 2022–2023.

Amintim că „The Buddhist” din București a fost luat cu asalt de procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Crimei Organizate joi dimineață, care fac percheziții ample într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, începând cu anul 2018, patru suspecți au constituit, pe raza municipiului București, o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, în timp, alți membri, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin exploatarea unor tinere. Fetele erau recrutate online prin anunțuri de angajare ca dansatoare, însă în realitate erau obligate să practice prostituția în cadrul clubului de noapte din sectorul 5 al municipiului București.