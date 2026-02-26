search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
Video Percheziții la CLUB the Buddhist din Capitală. Acuzații de trafic de persoane, spălare de bani, proxenetism

Sunt percheziții joi dimineață la CLUB the Buddist din București, unde patronul clubului este acuzat de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

CLUB the Buddist FOTO: Facebook/CLUB the Buddist
CLUB the Buddist FOTO: Facebook/CLUB the Buddist

CLUB the Buddist din București a fost luat cu asalt de procurorii DIICOT și polițiștii Direcțieid e Combatere a Crimei Organizate joi dimineață, care fac percheziții ample într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

Surse judiciare spun că oamenii legii au prins în fragrant persoane care dețineau asupra lor cocaină și acestea vor fi duse la audieri.

Capul grupului infracțional organizat ar fi chiar patronul clubului, care a făcut bani mulți, 19 milioane de lei, de pe urma fetelor pe care le-a obligat să se prostitueze.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, începând cu anul 2018, patru suspecți au constituit, pe raza municipiului București, o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, în timp, alți membri, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin exploatarea unor tinere, obligate la practicarea prostituției în cadrul unui club de noapte din sectorul 5 al municipiului București.

”Astfel, până în luna februarie 2026, membrii grupului infracțional au recrutat zeci de tinere, prin intermediul paginii de internet a clubului, dar și prin intermediul unor anunțuri pe rețelele de socializare, pe care le-au convins să încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, inducându-le în eroare cu privire la faptul că activitatea ce urma a fi prestată în cadrul clubului va fi aceea de dans artistic. În realitate, după angajare, victimelor li se punea în vedere faptul că singurul mod de a obține vreo sumă de bani era cea de a oferi servicii sexuale contra cost clienților clubului”, potrivit DIICOT.

Membrii grupului infracțional au recrutat în general persoane tinere, cu studii precare, lipsite de sprijinul familiei, cu posibilități financiare reduse, fără loc de muncă, unele dintre acestea fiind chiar diagnosticate cu tulburări psihice și le-au exploatat prin obligarea la practicarea prostituției în cadrul clubului. În vederea exercitării unui control cât mai strict asupra victimelor, suspecții au perfecționat un sistem de evidență a clienților și a sumelor de bani încasate, care cuprindea inclusiv sancțiuni pentru victimele care nu își atingeau ținta impusă de clienți.

Totodată, suspecții au recurs și la diferite forme de presiune psihică asupra persoanelor vătămate, în sensul că victimele care nu își atingeau ținta de clienți erau penalizate la finalul lunii, fiindu-le reținută parte din câștiguri și fiind obligate, astfel, să întrețină din ce în ce mai multe raporturi sexuale.

”Cercetările au stabilit că membrii grupării au obținut, până în luna februarie 2026, foloase materiale în cuantum de peste 19.500.000 lei, de pe urma practicării prostituției de către victimele grupului infracțional, precum și alte sume în numerar. Pentru ”albirea” sumelor obținute din activitatea infracțională, gruparea de criminalitate organizată a pus la punct un mecanism de disimulare a originii ilicite a veniturilor, ce presupunea colectarea sumelor de bani provenite din exploatarea victimelor și transferul acestora, sub diferite forme, în conturile unei fundații, de unde erau transferate în conturile unor societăți controlate de aceeași grupare și de unde, cea mai mare parte era transferată în conturile liderilor grupului infracțional organizat, pentru a fi introduse în circuitul civil”, mai arată procurorii DIICOT.

În această dimineață, la momentul efectuării perchezițiilor, unul dintre suspecți a fost prins în flagrant în timp ce deținea asupra sa 17 doze de cocaină și la scurt timp după ce comercializase o doză unui client.

La una dintre adresele percheziționate a fost găsită o altă cantitate, de aproximativ 1 kilogram substanță pulverulentă, posibil cocaină.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

