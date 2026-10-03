 Două cutremure în România, sâmbătă dimineaţa. Cel mai puternic a avut 3,5 magnitudine | adevarul.ro
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Două cutremure în România, sâmbătă dimineaţa. Cel mai puternic a avut 3,5 magnitudine

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Două seisme au fost înregistrate sâmbătă dimineața în zona seismică Vrancea, la un interval de mai puțin de două ore. Cel mai puternic, cu magnitudinea 3,5, s-a produs în județul Buzău, la o adâncime de peste 140 de kilometri.

cutremur seismograf depositphotos1 jpg
Foto: depositfoto

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs sâmbătă, la ora 4:22, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la o adâncime de 140,9 kilometri și a fost înregistrat în apropierea mai multor orașe. Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la 55 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău, 60 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 de kilometri est de Brașov și 83 de kilometri nord-est de Ploiești.

Cu aproximativ două ore înainte, la 2:41, un alt cutremur a fost înregistrat în aceeași zonă seismică. Seismul a avut magnitudinea 2,9 și s-a produs în județul Vrancea, la o adâncime de 136,9 kilometri.

Acesta a fost localizat la 43 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău, 69 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 79 de kilometri est de Brașov și 92 de kilometri nord-est de Ploiești.

Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an a avut magnitudinea 4,5 și s-a produs tot în zona seismică Vrancea.

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