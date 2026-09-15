Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan dialog cu fermierii: „Să iasă de după perdelele de la Guvern!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să intre în dialog cu fermierii care protestează marți în București și să ia măsuri pentru detensionarea situației. Liderul social-democrat susține că protestul a fost inițial pașnic, dar că este în prezent deturnat de „forțe extremiste” care încearcă să provoace haos.

Foto: INQUAM PHOTOS / Călin George

Manifestația din Piața Victoriei a degenerat, iar incidentele au devenit violente. Protestatarii au forțat intrarea în sediul Guvernului, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. Potrivit Jandarmeriei, în mulțime au fost aruncate mobilier stradal, garduri, borduri, pietre și ghivece de flori. Forțele de ordine au extras mai multe persoane care au avut un comportament agresiv și au instigat la violență. Ulterior, Jandarmeria a precizat că niciunul dintre cei opt agitatori violenți extrași din mulțime nu este fermier.

„Fără violență! Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD consideră că tensiunile pot fi reduse prin discuții și îi cere premierului să intervină.

„Numai prin discuții poate fi detensionată situația. Fiți responsabil şi rațional! Interveniți!”, a scris Grindeanu.

Sorin Grindeanu a susținut că protestul fermierilor nu ar trebui transformat într-o confruntare politică și a acuzat existența unor grupări care încearcă să profite de nemulțumirile protestatarilor.

„Aici nu este vorba de politică, ci de forțe extremiste care profită pentru a produce haos”, a afirmat președintele PSD.

Acesta a cerut ca persoanele care încearcă să deturneze manifestația să răspundă în fața legii.

„Cei care vor să deturneze acest protest, inițial paşnic, trebuie să suporte consecințele legale pentru capturarea unor nemulțumiri justificate”, a transmis Grindeanu.

În final, liderul PSD i-a cerut premierului să ia măsuri pentru prevenirea unei escaladări.

„Până atunci, Ilie Bolojan are obligația să iasă de după perdelele de la Guvern şi să ia măsuri ferme pentru a coborî tensiunea şi a preveni o escaladare periculoasă a situației”, a scris Sorin Grindeanu.

Președintele PSD susține că simpla înregistrare a revendicărilor nu este suficientă și îi cere premierului să discute direct cu reprezentanții protestatarilor.

Mesajul lui Sorin Grindeanu vine în contextul în care fermierii și crescătorii de animale au transmis Guvernului o listă cu 16 revendicări. Printre acestea se numără oprirea uciderii oilor în cadrul măsurilor de combatere a bolilor, redeschiderea exporturilor de ovine, schimbarea regimului de protecție a ursului și reducerea unor taxe și sancțiuni.

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre revendicările ciobanilor care au protestat marți, în Piața Victoriei. Guvernul anunță măsuri privind reluarea exporturilor de ovine și caprine, închirierea pajiștilor, despăgubirile pentru secetă și combaterea transporturilor ilegale de animale.