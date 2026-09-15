Reacții din PNL după violențele de la protestul fermierilor. Rareș Bogdan îl trimite pe Bolojan în mijlocul fermierilor: „Să iasă din birou”

Europarlamentarii PNL Rareș Bogdan și Alexandru Muraru au reacționat, marți, duă violențele de la protestul fermierilor din București. În timp ce Rareș Bogdan îi cere premierului Ilie Bolojan să discute cu protestatarii și îi îndeamnă pe fermieri să nu se lase provocați, Alexandru Muraru avertizează că manifestațiile nu trebuie transformate într-un instrument politic.

Rareș Bogdan și Alexandru Muraru reacționează la protestul fermierilor. Foto: Facebook

Rareș Bogdan i-a transmis public premierului Ilie Bolojan să iasă din birou și să discute cu fermierii aflați în stradă, pe fondul tensiunilor apărute în timpul protestului.

„Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!! Nu lăsa lucrurile să escaladeze! Dialogul e sfânt în astfel de momente!”, a scris europarlamentarul PNL pe Facebook.

Rareș Bogdan susține că problemele fermierilor sunt reale și că autoritățile nu ar trebui să trateze protestul ca pe o confruntare.

„Nu-i sfidați pe oieri, ciobani și fermieri, că nu de bine ce le este au ieșit în stradă! Au probleme, le este amenințată existența! Sunt împinși către sărăcie, boală, foamete, dispariție!”, a afirmat liberalul.

Europarlamentarul a făcut și un apel către protestatari să evite provocările și violențele.

„Dragi fermieri, vă rog din suflet, nu vă lăsați provocați! Sunteți drepți și corecți, știu că vreți să dialogați și să vă rezolvați problemele. De asta ați bătut atâta amar de drum”, a transmis Rareș Bogdan.

El a vorbit și despre importanța sectorului agricol pentru România, făcând referire la tradiția oieritului și la dificultățile cu care se confruntă oamenii care lucrează în acest domeniu.

Alexandru Muraru avertizează asupra politizării protestului

Un alt europarlamentar PNL, Alexandru Muraru, a avut un mesaj diferit și a atras atenția asupra riscului ca manifestația fermierilor să fie confiscată politic.

„Protestele trebuie ascultate, nu confiscate politic”, a scris Muraru pe Facebook.

Liberalul a condamnat violențele și provocările apărute în timpul manifestației și susține că acestea pot transforma nemulțumirile reale ale fermierilor într-un instrument de presiune politică.

„Când se ajunge la violențe, provocări sau confruntări, avem o problemă mult mai gravă decât un simplu conflict de stradă”, a afirmat Alexandru Muraru.

Acesta a legat situația și de relația politică dintre PSD și AUR, susținând că există un interes pentru transformarea nemulțumirilor oamenilor în haos și presiune politică.

„Pentru că, într-o Românie în care alianța PSD-AUR devine tot mai vizibilă, trebuie să ne întrebăm cine are interes să transforme nemulțumirile reale ale oamenilor în haos și presiune politică”, a scris Muraru.

Deputatul liberal a acuzat PSD că ar fi avut, în ultimii 15 ani, oameni în poziții-cheie din instituțiile din agricultură și l-a indicat pe „clanul Stănescu” drept responsabil pentru situația din domeniu.

„Protestul este un drept. Violența nu este. Iar strada nu trebuie să devină instrumentul unei alianțe politice care, în Parlament, se vede tot mai clar”, a conchis Alexandru Muraru.

Protestul neautorizat al fermierilor din Piața Victoriei a degenerat marți în violențe extrem de grave, jandarmii fiind folosiți să folosească gaze lacrimogene după ce agitatori din afara sectorului agricol au aruncat cu pietre, mobilier stradal și au încercat să pătrundă cu forța în sediul Guvernului. Incidentele s-au soldat cu blocarea traficului pe artere majore din Capitală, amenzi de 11.000 de lei, persoane duse la secția de poliție și mai mulți manifestanți care au avut nevoie de îngrijiri medicale.