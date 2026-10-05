Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a afirmat luni că Marius Lulea, fondator al partidului, nu mai face parte din membrii formațiunii politice. Declarațiile au fost făcute după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni.

Marius Lulea și George Simion Foto: Facebook / Marius Lulea

„După știința mea, acesta (n.r. Marius Lulea) nu mai este nici măcar membru AUR”, a declarat Dan Dungaciu.

Mai devreme, în cursul zilei de luni, președintele AUR, George Simion, îl menționase pe Marius Lulea într-un clip postat pe TikTok, în care sugerase, de asemenea, că acesta nu mai este membru al partidului.

„Unii care se trezesc să vorbească «sulea, mulea» nu mai fac parte din AUR. În AUR este o disciplină. Se merge pe calea neamului românesc, alături de Călin Georgescu. Sunt unii care vor să creeze dezbinări”, a spus George Simion.

Sursă video: TikTok / George Simion

Marius Lulea neagă înlăturarea sa din AUR

Marius Lulea a răspuns acestor afirmații, declarând la rândul său că ar fi cel puțin „ilegal ca într-un partid să fie eliminat cineva, fără ca el să știe, pentru libertatea de exprimare”.

„Vă pot confirma că Marius Lulea este fondatorul partidului AUR și primul președinte, cel care semna listele când partidul AUR a intrat în Parlament. Deciziile politice, sau marketingul politic nu pot întoarce evenimente petrecute, care nu pot fi șterse. Sunt membru al partidului, nu am motive să fac declarație într-un alt sens. Libertatea de exprimare stă la baza legii de funcționare a partidelor politice și nu se poate elimina atunci când unuia sau altuia nu îi convine (...) Regret că anumite persoane, pe care le consideram onorabile, ar fi părtași chiar și declarativ, la asemenea chestiuni de mârșăvie politică. Cred că pe unii îi ia valul”, a transmis Marius Lulea pentru G4Media.

Marius Lulea a pierdut funcția de prim-vicepreședinte al AUR în noiembrie 2025, când Dan Dungaciu a fost validat în această poziție. Lulea a precizat atunci pentru „Adevărul” că a decis să nu mai candideze pentru o funcție superioară în partid, dar că rămâne „implicat, activ și pe deplin dedicat” proiectului politic.

În septembrie 2026, Marius Lulea s-a numărat printre liderii AUR care au criticat strategia lui George Simion în contextul crizei politice. Lulea, alături de Gheorghe Piperea și Mohammad Murad, a susținut că partidul ar trebui să discute cu PSD și celelalte formațiuni pentru formarea unei majorități, în contradicție cu poziția lui Simion.

Fondatorul AUR a afirmat atunci că deciziile din partid sunt luate de lider și doar comunicate celorlalți membri și că „direcția partidului AUR trebuie să fie una diferită”, mai puțin radicală și populistă.