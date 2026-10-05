Cele mai influente femei din Washington în 2026. Asistenta lui Trump, Natalie Harp, le depășește pe Melania Trump și Usha Vance

Revista Washingtonian a publicat clasamentul anual al celor 300 de femei care modelează politica, afacerile, justiția, mass-media, educația și sectorul nonprofit din capitala SUA. Publicația notează că în acest an s-a schimbat vizibil situația din administrația Trump. Patru secretare din cabinet, toate femei, și purtătoarea de cuvânt a Casei Albe nu mai ocupă funcțiile deținute în urmă cu un an. Niciuna dintre ele nu a fost înlocuită până acum cu o altă femeie.

Natalie Harp, asistenta președintelui Donald Trump Foto: Profimedia

Autorii observă că, în restul Washingtonului, tot mai multe femei ajung în funcții de conducere, la vârful companiilor, instituțiilor și organizațiilor, atât de multe încât selecția a fost dificilă. Pentru a întocmi lista, redacția a cerut opiniile unor experți din fiecare domeniu și a întrebat care sunt femeile care influențează decizii, construiesc proiecte și produc schimbări.

Ce înseamnă „putere" în 2026

Revista spune că ideea de femeie puternică s-a schimbat. Altădată, o femeie putea fi considerată influentă datorită funcției soțului ei, de exemplu soția unui senator sau a unui filantrop. Acum femeile ocupă ele însele locuri în Senat, în conducerea companiilor, în redacții și în instanțe. Multe și-au creat propriile afaceri sau propriul brand. Lista include, de exemplu, directoarea unei companii aerospațiale din Fortune 500, o prezentatoare de podcast cu acces la Casa Albă datorită relațiilor politice și avocate care au părăsit marile firme pentru a-și deschide birouri proprii.

Politica rămâne un factor decisiv, iar lista se schimbă constant odată cu peisajul politic. Publicația precizează că unele nume sunt controversate, atât din tabăra MAGA, cât și dintre cele care se opun zilnic agendei lui Trump, și că nu urmărește să favorizeze o parte sau să evalueze realizările cuiva.

Politica locală

Janeese Lewis George, consiliera din Washington D.C. care a câștigat nominalizarea Partidului Democrat pentru funcția de primar, în fața altor șase candidați, este aproape sigur următoarea șefă a orașului. Avocata, născută și crescută în capitală, are un adversar important: președintele Trump a amenințat că va prelua controlul federal asupra districtului dacă socialista democrată ajunge primar. George spune că este dispusă să colaboreze cu administrația federală, dar că va apăra autonomia locală.

Janeese Lewis George Foto: Profimedia

Pe listă se mai află senatoarea Angela Alsobrooks, guvernatoarea statului Virginia, Abigail Spanberger, viceguvernatoarele Ghazala Hashmi (Virginia) și Aruna Miller (Maryland) și Aisha Braveboy, șefa executivului comitatului Prince George's.

Congresul

Din Congres fac parte, printre altele, senatoarele Susan Collins (președinta comisiei pentru alocări bugetare), Lisa Murkowski, Patty Murray, Elizabeth Warren, Shelley Moore Capito, Katie Britt și Elissa Slotkin. Din Camera Reprezentanților apar Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez, Katherine Clark (liderul adjunct al minorității), Rosa DeLauro și Virginia Foxx. Lista include și pe senatoarea Elizabeth MacDonough.

Politica națională și administrația

Cel mai detaliat profil din această categorie este al Nataliei Harp, în vârstă de 35 de ani, asistentă a lui Trump, cunoscută pentru că este mereu în preajma președintelui, inclusiv în zborul său discret din Turcia, din iulie. Ea îi pregătește o mare parte din ce citește, adică știri favorabile, tipărite pe loc, și din ce postează pe rețelele sociale. Harp l-a numit pe Trump „cel mai important președinte din istorie", scriind formula cu majuscule, ca el.

Cine este Natalie, asistenta care nu se dezlipește de Trump: a dormit în vestiar și a călătorit în portbagaj pentru a-i fi aproape

Natalie Harp Foto: Profimedia

Printre celelalte nume se numără Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, Melania Trump, Usha Vance, Linda McMahon (Educație), Brooke Rollins (Agricultură), Kelly Loeffler (Agenția pentru Întreprinderi Mici), Jeanine Pirro (procuror federal pentru Washington D.C.), Michelle Bowman și Lisa Cook, guvernatoare ale Rezervei Federale, precum și Katie Miller, prezentatoarea unui podcast apropiat de Casa Albă.

Justiția

Din Curtea Supremă sunt incluse judecătoarele Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan și Sonia Sotomayor. Alături de ele apar Harmeet Dhillon (secretar adjunct al Justiției pentru drepturi civile), Elizabeth Prelogar, fostă procuroare generală adjunctă a SUA, Neomi Rao (judecătoare la Curtea de Apel pentru Circuitul Districtului Columbia), Lisa Blatt, Jamie Gorelick și Beth Wilkinson, ca și Karen Dunn și Jeannie Rhee, fondatoare ale unei firme proprii.

Afaceri

Revista prezintă pe larg parcursul lui Jodie McLean, directoarea executivă a Edens, una dintre marile companii americane de imobiliare. A intrat în firmă la 22 de ani, cu intenția de a rămâne doar doi ani, și a rămas 36. Ea spune că satisfacția vine din a construi o instituție și a vedea cum deciziile luate cu decenii în urmă se transformă în oameni, cultură și rezultate.

Din mediul de afaceri fac parte și Phebe Novakovic (General Dynamics), Kathy Warden (Northrop Grumman), Julie Sweet (Accenture), Adena Friedman (Nasdaq), Dina Powell McCormick (Meta), Karen Dahut (Google Public Sector) și Teresa Carlson, directoarea globală pentru sectorul public la Anthropic. Sunt incluse și proprietarele unor cluburi sportive, precum Michele Kang (Washington Spirit) și Debra Lerner Cohen (Washington Nationals).

Lobby, advocacy și think-tank-uri

Myechia Minter-Jordan, directoarea executivă a AARP din 2024, a studiat medicina la Brown, apoi a făcut un master în administrarea afacerilor la Johns Hopkins pentru a înțelege mai bine sistemul de sănătate. Ea spune că funcția îi permite să reprezinte peste 125 de milioane de americani de peste 50 de ani.

Cadouri de 45.000 de dolari din partea lui Donald Trump pentru trei femei din echipa sa. Casa Albă explică gestul președintelui

Pe listă se mai află Avril Haines (Carnegie Endowment), Cecilia Rouse (Brookings), Suzanne Clark (Camera de Comerț a SUA), Liz Shuler (AFL-CIO), Kellyanne Conway, Stephanie Cutter și Margaret Spellings, alături de zeci de responsabile de relații guvernamentale din marile companii.

Alte domenii

Mass-media: Dana Bash, Kaitlan Collins, Margaret Brennan, Kristen Welker, Martha Raddatz, Norah O'Donnell, Kara Swisher, Jane Mayer, Susan Glasser, Katherine Maher (NPR) și Goli Sheikholeslami (Politico).

Educație: conducătoarele unor universități, între care Ellen Granberg (George Washington University), Patricia McGuire (Trinity Washington) și Roberta Cordano (Gallaudet).

Sectorul nonprofit și religie: Mariann Budde, episcopa Bisericii Episcopale din Washington, Jean Case, Jill Tiefenthaler (National Geographic Society) și Jennifer Morris (Nature Conservancy).

Sănătate: Nora Volkow (Institutul Național pentru Abuzul de Droguri), Monica Bertagnolli (Academia Națională de Medicină) și Martine Rothblatt (United Therapeutics).

Diplomație: Kristalina Georgieva (FMI), ambasadoarea Arabiei Saudite, prințesa Reema bint Bandar, și ambasadoarele Kuweitului, Iordaniei și Uniunii Europene.

Arte și cultură: conducătoarele unor muzee și instituții culturale, între care Kaywin Feldman (National Gallery of Art), Sara Bloomfield (Muzeul Memorial al Holocaustului) și Francesca Zambello (Washington National Opera).