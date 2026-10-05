Nicușor Dan anunță noul premier, după a patra rundă de consultări la Cotroceni

Preşedintele Nicușor Dan susține astăzi la ora 21:00 declarații de presă la Palatul Cotroceni. Șeful statului va anunța cea de-a patra propunere de premier, la finalul unei zile în care consultările cu partidele au arătat o scenă politică profund divizată între amenințări cu opoziția, cereri de anticipate și lipsa unei majorități clare.

Foto: Inquam / George Călin

Luni, la Palatul Cotroceni, șeful statului a convocat o nouă rundă de consultări cu partidele și grupurile parlamentare, în încercarea de a găsi o soluție pentru deblocarea crizei guvernamentale.

Cum au decurs consultările la Cotroceni

În timp ce președintele a exclus din start varianta alegerilor anticipate, considerând că acestea ar adânci criza, partidele s-au prezentat la Cotroceni cu poziții divergente și „linii roșii” greu de conciliat:

PSD: Singura formațiune care a pus pe masă o propunere concretă, susținându-l pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Social-democrații au subliniat că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline pentru rectificarea bugetară și adoptarea bugetului.

Singura formațiune care a pus pe masă o propunere concretă, susținându-l pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Social-democrații au subliniat că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline pentru rectificarea bugetară și adoptarea bugetului. PNL: Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a reafirmat că partidul său nu va guverna alături de PSD. În cazul în care social-democrații vor intra la guvernare, PNL va trece în opoziție.

Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a reafirmat că partidul său nu va guverna alături de PSD. În cazul în care social-democrații vor intra la guvernare, PNL va trece în opoziție. AUR: Delegația condusă de Petrișor Peiu și Dan Dungaciu a respins orice formare de guvern și a cerut din nou alegeri anticipate, acuzându-l pe președinte de blocaj instituțional.

Delegația condusă de Petrișor Peiu și Dan Dungaciu a respins orice formare de guvern și a cerut din nou alegeri anticipate, acuzându-l pe președinte de blocaj instituțional. USR: Dominic Fritz a subliniat că, în actualul context în care o majoritate stabilă este imposibil de construit pe principii sănătoase, „soluția cea mai sinceră rămân anticipatele”.

Dominic Fritz a subliniat că, în actualul context în care o majoritate stabilă este imposibil de construit pe principii sănătoase, „soluția cea mai sinceră rămân anticipatele”. UDMR: Prin vocea lui Kelemen Hunor, formațiunea a arătat că o decizie privind votul în Parlament depinde de numele pe care președintele îl va desemna, subliniind că nu va mai face parte din viitorul guvern.

Prin vocea lui Kelemen Hunor, formațiunea a arătat că o decizie privind votul în Parlament depinde de numele pe care președintele îl va desemna, subliniind că nu va mai face parte din viitorul guvern. Alte formațiuni: Consultările au inclus și discuții cu reprezentanții minorităților, SOS România (condusă de Diana Șoșoacă), POT și alte grupuri parlamentare, pe fondul unor apeluri la responsabilitate lansate din parlament, precum cel al lui Varujan Pambuccian, care a cerut parlamentarilor să voteze dincolo de disciplinele de partid.

Care sunt opțiunile președintelui

Analiștii politici arată că Nicușor Dan are pe masă trei scenarii principale pentru a pune capăt celor cinci luni de guvernare interimară: