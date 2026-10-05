Senatorul Ninel Peia: „Fratele nostru suveranist George Simon a căzut pe interceptări în dosarul Fănel Bogos”

Senatorul Ninel Peia, fost membru AUR și în prezent afiliat formațiunii PACE, a declarat luni, la ieșirea de la consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că liderul AUR, George Simion, ar fi fost surprins în interceptări realizate în cadrul dosarului de corupție care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.

Ninel Peia a fost membru AUR Foto: FB Ninel Peia

Potrivit senatorul Ninel Peia, ar exista o "colaborare perfectă" între PNL şi AUR, după ce George Simion ar fi „căzut pe interceptări" în dosarul Fănel Bogos, scrie Agerpres.

„Am înţeles în sfârşit de ce a existat o colaborare perfectă între PNL şi AUR. Şi am înţeles în sfârşit de ce Ilie Bolojan a rămas prim-ministru până astăzi. Vă dau o informaţie în premieră. Din păcate, fratele nostru suveranist de la AUR George Simon a căzut pe interceptări în dosarul Fănel Bogos şi din această cauză cei de la AUR au dat un comunicat, săptămâna trecută, de acuzare a justiţiei, că l-au chemat pe domnul Ilie Bolojan la DNA Iaşi”, a declarat Ninel Peia.

Declarațiile senatorului vin în contextul în care, săptămâna trecută, Alianța pentru Unirea Românilor i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan, după ce premierul interimar a fost citat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

Formațiunea a afirmat că audierea liderului PNL ar avea legătură cu poziția sa favorabilă organizării alegerilor anticipate și acuză existența unor presiuni politice asupra adversarilor.

„AUR privește cu maximă îngrijorare succesiunea evenimentelor din ultimele zile. După presiunile la adresa AUR, Ilie Bolojan este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate. Imediat după respingerea Guvernului Siegfried Mureșan și după ce Ilie Bolojan a afirmat public că s-a deschis calea către alegeri anticipate, aflăm că liderul PNL a fost citat la DNA Iași în dosarul Fănel Bogoș”, transmitea, pe 1 octombrie, AUR.

Formațiunea susținea că, deși se află în competiție politică cu Bolojan și a criticat în repetate rânduri guvernarea acestuia, consideră că momentul citării sale la DNA ridică semne de întrebare.

„Chiar dacă suntem competitori politici ai lui Ilie Bolojan și am criticat dur guvernarea sa, nu putem să nu observăm această «coincidență». Justiția nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice. Bolojan trebuie să răspundă pentru orice faptă dacă există probe, dar dosarele penale nu pot deveni mijloace prin care un lider politic este determinat să renunțe la o anumită poziție”, se arată în comunicatul AUR.

Fănel Bogos, om de afaceri din județul Vaslui, este cercetat de Direcția Națională Anticorupție pentru fapte de corupție. Procurorii susțin că acesta ar fi oferit mită pentru a-și rezolva problemele cu autoritățile locale.