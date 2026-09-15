Robert Sighiartău, atac la adresa protestatarilor din Piața Victoriei: „Am văzut niște bombardieri, nu fermieri”

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a comentat protestul de marți, 15 septembrie, din Piața Victoriei, susținând că printre participanți ar fi văzut „niște bombardieri”, și nu fermieri.

Foto: Facebook/Robert Sighiartău

Întrebat la „Interviurile Adevărul” despre protest, liberalul a făcut referire la categoria „dacilor liberi”.

„Sunt oameni care au venit să protesteze de bunăvoie și pe bună dreptate, dar sunt niște daci liberi, că bănuiesc că ați auzit de această categorie, daci liberi, cu limba bătrână. Am văzut niște bombardieri, eu n-am văzut fermieri. Sunt niște instigatori”, a afirmat Sighiartău.

Fermieri și crescători de animale din mai multe zone ale țării protestează marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București, față de situația din agricultură și zootehnie.

Printre principalele nemulțumiri se numără blocarea exporturilor de animale vii, modul în care sunt gestionate focarele de boli la animale și întârzierile în plata despăgubirilor.

Protestul a degenerat după ce manifestanții au forțat cordonul de jandarmi și au aruncat cu obiecte în forțele de ordine, care au intervenit, la rândul lor, cu gaze lacrimogene. Două persoane au fost duse la poliție, iar trei au primit îngrijiri medicale.

Ulterior, circulația rutieră și a tramvaielor în zona Pieței Victoriei a fost blocată.

De asemenea, autoritățile au dezmințit informațiile potrivit cărora autocarele cu protestatari ar fi fost oprite la intrarea în București și precizează că polițiștii nu interzic accesul acestora în Capitală.

Potrivit Poliției Capitalei, pe bulevardul Iuliu Maniu, circulația se desfășoară în condiții specifice intervalului orar, iar polițiștii rutieri sunt prezenți pentru fluidizarea traficului și pentru siguranța participanților la trafic.

Aceștia efectuează verificări pentru a se asigura că sunt respectate normele legale privind circulația pe drumurile publice și pentru prevenirea evenimentelor negative.

Măsuri similare sunt luate și pe celelalte artere de intrare în București, în funcție de valorile de trafic și de situația din teren.