Ponta, după consultările la Cotroceni: „Sunt două propuneri oficiale, Grindeanu și cu mine. Președintele îl va nominaliza pe al treilea”

Uniți Pentru România a mers din nou la Cotroceni cu aceeași propunere pentru funcția de premier, Victor Ponta, şi a remarcat faptul că doar două partide politice au avut propuneri concrete.

„Sunt două propuneri oficiale, domnul Grindeanu și cu mine. Președintele îl va nominaliza pe al treilea. Nici pe Grindeanu, nici pe mine. O să vedem într-o oră. O candidatură independentă. Mă rog, nu știu cât de independentă. Vedem, nu din parlamentul actual. Mai departe senzația mea este că sunt trei lumi diferite. O lume la Cotroceni, o lume în parlament și o lume în afară cu acestor două instituții. Și aceste trei lumi sunt din ce în ce mai îndepărtate. Eu nu văd o soluție nici cu premierul independent. Eu i-am spus președintelui să-l lase pe noul premier, să-și facă un guvern, să și-l negocieze, să-l conducă, să-l sprijine. Sper să se întâmple asta, dar nu cred că se va întâmpla. Adică sunt mai degrabă pesimist”, a explicat Victor Ponta la Digi24.

UPR îl susţine în continuare pe Victor Ponta pentru funcţia de premier. Foto: Uniţi Pentru România

După întâlnirea cu Nicușor Dan, Răzvan Chiriță, reprezentantul Uniţi Pentru Româniai, a spus că UPR speră ca președintele să ia în calcul această variantă pentru deblocarea crizei politice.

„Am finalizat o nouă rundă de consultări cu președintele României, Nicușor Dan. Am venit din nou cu dorința de a contribui la deblocarea acestei situații grele din punct de vedere politic și economic pentru România”, a declarat Chiriță la ieșirea de la Cotroceni.

Reprezentantul UPR a spus că formațiunea și-a prezentat disponibilitatea de a susține un premier desemnat de președinte, dar nu și-a schimbat propria propunere, aşa că Victor Ponta a rămas numele cu care UPR a mers la consultări și la această rundă.

„Am susținut aceeași propunere cu care am mers la prima rundă de consultări, în persoana domnului Victor Ponta pentru funcția de premier”, a amintit Răzvan Chiriță, subliniind că, la finalul consultărilor de la Cotroceni, pe masa preşedintelui Nicuşor Dan au fost puse doar două propuneri concrete venite din partea formațiunilor politice și a grupurilor parlamentare.

„La sfârșitul acestei zile constatăm că avem doar două propuneri concrete din partea formațiunilor politice și a grupurilor parlamentare, astfel că suntem optimiști, plecăm optimiști și sperăm că domnul președinte va analiza propunerea noastră și sperăm să putem contribui la deblocarea acestei crize”, a mai declarat reprezentantul UPR.