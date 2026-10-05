Şoşoacă, în doliu la consultările de la Cotroceni: „Femeile sunt net superioare bărbaților”. Susținătorii ei au venit cu cruci

Delegația SOS, condusă de Diana Șoșoacă, s-a prezentat la discuţiile cu Nicușor Dan, în condiţiile în care la anterioarele negocieri, atunci când nominalizat a fost Siegfried Mureşan, a absentat.

1/3 Șoșoacă la Consultări Foto: Facebook

La remarca președintelui privind aranjarea delegației SOS România, „separat bărbați cu bărbați, femei cu femei”, Diana Șoșoacă i-a răspuns: „Nu! Femeile sunt net superioare bărbaților. Mulțumesc!”

Diana Șoșoacă a declarat că în cadrul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan a propus varianta alegerilor anticipate sau chiar nominalizarea sa pentru Palatul Victoria.

„(Nicușor Dan - n.red.) m-a întrebat ce trebuie să facem. Da, noi am vrea alegeri anticipate. Dar ce să vezi? Constituția României nu permite unui guvern interimar, nici măcar interimar demis, pentru că termenul de interimar nu există în Constituția României, să organizeze alegeri. Suntem în Kafka, în teoria absurdului. M-a întrebat cine să conducă guvernul. Păi doamna Șoșoacă. Pentru că e singura care mai ține piept unui sistem și care are curajul să facă ceea ce trebuie. Mai ales să redea drepturile și libertățile fundamentale unui popor care este dezbinat și care este trimis jumătate din el în afara granițelor țării”, a declarat Diana Șoșoacă, luni, după discuțiile cu șeful statului.

Deși s-a propus pentru Palatul Victoria, Șoșoacă a recunoscut că nu are șanse să primească votul de încredere, prin prisma „fricii de pușcărie” a parlamentarilor.

„Evident că nu va vota nimeni un guvern condus de Șoșoacă, pentru că toți aia din Parlament vor ajunge la pușcărie, unde își vor plăti singuri zilele de pușcărie și li se vor confisca averile. Pentru că nu noi am furat, nici voi, ci ei”, a spus membra Parlamentului European.

„Zic că am tot planul juridic făcut din 2021 ca senator. Se poate și am putea să avem și noi un venit de 3.000-4.000 de euro pe cap de locuitor și cu prețuri normale, nu nesimțite. Dar nu se vrea”, a continuat fosta senatoare.

Cu puţin timp înainte de a ajunge la Cotroceni, Diana Şoşoacă a postat pe Facebook un mesaj în stilul caracteristic, alături de o fotografie oarecum neobişnuită pentru stilul său, cu pălărie, elegantă și îmbrăcată complet în negru.

1/3 Diana Şoşoacă 02 Facebook Diana Şoşoacă jpg Foto: Facebook/Diana Şoşoacă

„La Cotroceni!

Democrația a murit! Trăiască regina!

Regina poate face orice mutare! Mai ales să salveze regele!

... inclusiv să elimine nebunul din joc!”, a scris ea cu majuscule, pentru a da greutate mesajului său.

În timpul consultărilor, susținători ai Dianei Șoșoacă s-au strâns cu cruci și coroane în fața Palatului Cotroceni, după un apel al europarlamentarei SOS România.

Diana Șoșoacă a ieşit foarte binedispusă de la întâlnirea cu Nicuşor Dan și și-a început declarațiile în fața jurnaliștilor amintind că s-au împlinit exact doi ani de la momentul în care a fost împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale. Lidera SOS România a făcut apoi legătura cu situația lui Călin Georgescu, spunând că, la 6 decembrie, pe baza precedentului creat în cazul ei, a urmat și decizia privind alegerile prezidențiale.

Ea a povestit că discuția cu Nicușor Dan de la Cotroceni a durat 34 de minute și a subliniat din nou nu îl recunoaște pe acesta drept președinte.

Într-un live pe Facebook, Șoșoacă a explicat motivul pentru care a ales să se îmbrace în negru la consultările de la Cotroceni:

„Condoleanțe României, condoleanțe poporului român pentru că democrația a murit și îi facem de 2 ani. 5 octombrie 2026 sunt invitată la Cotroceni, acolo unde îmi era locul. Ce ironia sorții ca un președinte uzurpator să cheme, să invite președintele interzis la Cotroceni exact la 2 ani, de la momentul în care instituțiile statului român, serviciile secrete, atât naționale cât și externe, au hotărât eliminarea unicei femei care ar fi putut schimba totul. Gândiți-vă cum ar fi fost un președinte ca mine care să-i bage la bulău pe toți și să ne luăm resursele. Vă aduc aminte că această mârșavă Curte Constituțională a menționat că eu nu pot candida pentru că eu nu respect Constituția, eu care am apărat Constituția cu prețul vieții mele, pentru că am spus că vreau ieșire din UE și NATO. Cum să-ți permiți asta, să schimbi sistemul? Vedeți dumneavoastră, toți purtăm doliu, toți suntem îmbrăcați în negru, pentru că lovitura de stat din 5 octombrie”, a spus Diana Șoșoacă în timpul live-ului.