Șoc la Beijing! Medvedev a fost descalificat după ce a lovit un spectator în față cu mingea

Novak Djokovic s-a calificat în finala turneului ATP 500 de la Beijing, după ce Medvedev a fost sancționat pentru un gest nesportiv.

Situație nemaivăzută în timpul semifinalelor turneului ATP 500 de la Beijing. Daniil Medvedev a fost descalificat după ce a lovit un spectator în față cu mingea în timp ce Novak Djokovic servea pentru câștigarea partidei (7-5, 5-3, 15-15).

Confruntarea, altfel superbă până în acel moment, ​​a fost întreruptă prematur. Și s-a consemnat a 33-a victorie a sârbului în capitala Chinei. Acesta va lupta acum pentru al șaptelea titlu la tot atâtea participări, urmând să-l înfrunte marți pe Alex de Minaur.

Medvedev a dat explicații în zona mixtă Foto: EPAImages

În timp ce Novak Djokovic servea pentru a încheia semifinala, rusul a trimis o minge în tribune, lovind un spectator în plină față. Incidentul a avut loc după două ore și 25 de minute de joc, la scorul de 7-5, 5-3, 15-15.

După câteva minute de incertitudine, arbitrul suedez Mohamed Lahyani nu a avut altă opțiune decât să-l descalifice pe Medvedev și să pună capăt meciului.

Ulterior, Medvedev a declarat că a fost un accident. „A fost 100% un accident. Se vede clar că nu am lovit mingea din furie... Mingea venea înapoi spre mine, așa că am încercat doar să o lovesc oriunde, ca să nu iasă din teren.”

„A fost 100% un accident. Se poate vedea clar că nu am lovit mingea din furie. De fapt, fac multe lucruri greșite, dar, de obicei, să lovesc mingea intenționat nu este genul meu. Mingea revenea și am încercat pur și simplu să o lovesc oriunde, ca să nu iasă din teren.

Când am văzut ce s-a întâmplat, m-am simțit îngrozitor, pentru că, din nou, nu cred că am fost vreodată atât de aproape de o astfel de situație. Așa că, cel mai important lucru pentru mine este să sper că el este bine, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla în astfel de situații.

A fost un sentiment groaznic, pentru că nu este ceva ce fac de obicei. Nu am vrut să lovesc... Adică, se poate vedea că în acel moment nu există absolut deloc furie. Nu a fost vorba în mod special nici de frustrare. Nu am lovit mingea puternic. Pur și simplu, l-a lovit. Îmi pare sincer foarte rău pentru el, sper doar că este bine”, a declarat Daniil Medvedev.