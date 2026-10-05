Tragedie în Bicaz: asistent medical de 35 de ani, găsit mort la locul de muncă. „A plecat dintre noi mult prea devreme”

Un asistent medical de la Spitalul Orășenesc din Bicaz a murit luni, 5 octombrie, la locul de muncă, la doar 35 de ani.

Foto: Facebook/Spitalul Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz

„Cu profundă tristețe, colectivul Spitalului Orășenesc «Sf. Ierarh Nicolae» Bicaz își ia rămas-bun de la colegul nostru, Octav, asistent medical în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe.

Octav a plecat dintre noi mult prea devreme, în timp ce se afla la datorie, lăsând în urmă o durere greu de exprimat în cuvinte”, a transmis conducerea spitalului într-o postare.

Sursa citată adaugă că „implicarea, dedicarea și empatia de care a dat întotdeauna dovadă, atât față de pacienți, cât și față de cei din jur, fac ca pierderea lui să fie cu atât mai grea”.

„Rămân însă amintirile, respectul și recunoștința pentru omul și profesionistul care a fost. În aceste momente dureroase, suntem alături de familia sa și de cei dragi și le transmitem sincere condoleanțe și multă putere pentru a trece prin această grea încercare.

Drum lin către ceruri, Octav! Vei rămâne în amintirea noastră. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”

Polițiștii din județul Neamț, citați de Libertatea, au transmis că Octav a fost găsit decadat, într-o cameră a centrului de primire urgențe.

„Acesta nu prezenta leuzini vizibile pe suprafața corpului, fiind transportat la Serviciul Medicină Legală Neamț, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, a anunțat Poliția Neamț.