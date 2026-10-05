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Au început lucrările de demolare controlată a etajelor 5-8 ale blocului din Rahova afectat de deflagrație, a anunțat luni Primăria Municipiului București. Operațiunea este necesară deoarece accesul în zona afectată și pe casa scării este în continuare imposibil.

Potrivit PMB, în zona în care s-a produs deflagrația nu se poate intra, iar accesul în bloc nu este permis până când întreaga scară nu va fi pusă în siguranță.

„A început demolarea controlată a etajelor 8-5, la blocul din Rahova. Este o intervenție excepțională, premieră în România. În acea zonă a avut loc deflagrația, astfel că pe casa scării și apoi în apartamente este imposibil de intrat. Iar cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții, dar și de la Comitetul pentru Situații de Urgență nu permit pătrunderea în bloc până când întreaga scară va fi pusă în siguranță”, a transmis Primăria Capitalei.

Foto: Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti

Explozia din Rahova s-a produs pe 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei. Trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite. Deflagrația a afectat grav structura imobilului, iar ancheta a fost îngreunată de riscul de prăbușire a etajelor superioare

În urma investigațiilor preliminare, anchetatorii au stabilit că epicentrul deflagrației s-a aflat în zona etajelor 5-6. Corpul de clădire în care s-a produs explozia a fost declarat impropriu pentru locuit.

Lucrările pentru punerea în siguranță a blocului au fost pregătite în etape. În septembrie, Primăria Capitalei anunța că finalizase evaluarea tuturor apartamentelor din cele cinci scări vecine cu cea afectată de explozie, rezultatul fiind un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.