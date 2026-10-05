Raluca Turcan și Daniel Zamfir, la cuțite în studioul Digi 24. Liberala a amenințat că părăsește emisiunea

Dezbaterea privind viitoarea formulă de guvernare a degenerat într-un schimb dur de replici între doi lideri politici, luni seară, la Digi24. Senatorul PSD Daniel Zamfir și deputata Raluca Turcan, vicepreședintele PNL, au avut un dialog tensionat pe marginea condițiilor puse de liberali pentru participarea la guvernare.



Raluca Turcan, ceartă cu Daniel Zamfir în studioul Digi24 Foto: Captură video

Raluca Turcan a reluat liniile roșii trasate de liderul PNL, Ilie Bolojan, care a transmis un mesaj ferm după consultările cu președintele Nicușor Dan, explicând că PNL nu este dispus să participe la o formulă de guvernare alături de PSD

Liberala a invocat trădarea social democraților, acuzându-i că se fac vinovați de actuala criză politică, ceea ce a provocat un tir de contraatacuri din partea senatorului PSD Daniel Zamfir.

Poziția Ralucăi Turcan a fost contestată de Daniel Zamfir, care a acuzat PNL de inconsecvență și a susținut că discuțiile privind formarea unei majorități trebuie purtate în interesul stabilității politice.

De cealaltă parte, Raluca Turcan a apărat mandatul negociat de conducerea partidului și a insistat că liberalii au transmis public și fără echivoc condițiile în care sunt dispuși să participe la viitoarea construcție guvernamentală.

Momentul de maximă tensiune a venit după mai multe întreruperi reciproce și acuzații lansate în direct. Vizibil iritată de întreruperile repetate ale social-democratului, Raluca Turcan a transmis că nu mai acceptă să vorbească în aceste condiții și a avertizat că va părăsi platoul dacă situația continuă.

„Dacă mă mai întrerupeți, plec din studio”, a spus reprezentanta PNL, în timp ce moderatoarea încerca să tempereze schimbul de replici dintre cei doi invitați.

Dialogul a continuat însă pe același ton:

Raluca Turcan a argumentat de ce PNL nu mai este dispus să guverneze cu PSD: „pentru tot ceea ce reprezintă și se vede, de la cutii de pantofi până la injurii și modalități nedemne de comunicare, cum am văzut și în seara aceasta...”

​„Doamnă, PNL-ul... PNL-ul are altă problemă” , a întrerupt-o, din nou, Zamfir, invocând dosarul în care Ilie Bolojan a fost audiat, săptămâna trecută, ca martor.

​„Faptul că unii parteneri se pot alia cu PSD-ul sau o fac, sunt foarte liberi să o facă. Până una-alta, cineva politizează justiția în favoarea cutiilor de pantofi, iar dumneavoastră politizați un subiect și ajungeți la o justiție care pare, din nefericire, capturată de PSD și atunci ajungem la problema cea mai gravă a României pe care o are acum, și anume că PSD-ul este de fapt adânc în foarte multe instituții ale statului. Unele instituții sunt acaparate de ei”

În discuție a întervenit și Ionuț Moșteanu (USR):

​„Domnul Zamfir... Domnul Zamfir... Domnul Zamfir, hai să facem așa: întrerupeți-mă pe mine, că eu sunt bărbat, fiți elegant, fiți gentleman, lăsați-o să vorbească... Să spună tot ce are de spus. Nu mai întrerupeți doamnele, vă rog eu frumos!”

Deputatul Daniel Zamfir a continuat:

​„Mie nu-mi poate spune un PNL-ist chestia asta...”

