Dacă Grindeanu va fi desemnat viitor premier, există riscul să avem un guvern PSD-AUR

O variantă aflată mâine pe masa preşedintelui Nicușor Dan este propunerea PSD, Grindeanu premier. Conducerea PSD este sub o presiune uriaşă, venită din partea baronilor şi clientelei politice, pe motivul că a scos PSD de la guvernare, adică de la borcanele cu „mierea” bugetară, şi nu l-a mai adus înapoi de 4 luni. Aproape toate contractele semnate de PSD-isti au rămas sau rămân fără finanţare prioritară, mai ales că nici din PNRR nu mai vin toţi banii.

Au ajuns şi în presă opiniile unor şefi de la PSD ca Olguta Vasilescu, Claudiu Manda, Stănescu şi alţii, cu greutate în conducerea PSD, care spun că AUR nu este un partid chiar aşa de „extremist”, cum se spune. Nu văd cum Grindeanu s-ar mai putea opune şefilor PSD care vor neapărat la guvernare, pentru accesul la bani şi funcţii publice bănoase. „Urlă” foamea în clientela PSD!

În opinia mea, dacă Nicușor Dan face greșeala să-l desemneze pe Grindeanu candidat la funcţia de premier, atunci acesta, sub ameninţarea că îşi pierde funcţia de şef al PSD, va face un troc cu AUR pentru a câştiga învestirea parlamentului.

PSD nu are de unde lua voturi, altele decât cele de la AUR

Este clar că PNL-USR nu susţine un guvern PSD sustinut de AUR, iar UDMR nici atât, pentru că este la cuţite cu AUR. Dacă Grindeanu este desemnat pentru funcţia de premier, singura majoritate de 233 de voturi poate veni doar de la AUR.

Sefiii AUR au anunţat că nu votează un guvern din care partidul nu face parte. Atunci este evident că doar cedarea de ministere către AUR face posibilă „înţelegerea”.

Şi AUR este interesat de ajungerea la guvernare, în ciuda declaraţiilor lui Simion şi Dungaciu că iși doresc alegeri anticipate. Care alegeri nu se stie cînd și dacă vor fi organizate. O altă poziţie în luarea deciziilor statului român, decât opoziţia, pune AUR într-o lumină puternică şi susţinătorii lor, circa 40% din electorat dacă luăm în considerare sondajele de opinie, vor fi mai mulţumiţi să-şi vadă ideile şi concepţiile puse în operă.

Iată declaraţii ale şefilor AUR

George Simion, președintele AUR, a declarat explicit că partidul „își asumă intrarea la guvernare”.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor și prim-vicepreședinte AUR, a susținut că AUR trebuie să participe la guvernare și a afirmat că partidul nu va vota un guvern PSD din care AUR nu face parte.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a spus că AUR nu primise o invitație oficială și că în partid existau viziuni diferite privind susținerea unui guvern PSD.

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a spus explicit că „trebuie să se ajungă la o soluție de guvernare AUR–PSD” și a acceptat ideea ca Grindeanu să fie premier.

Mohammad Murad , pe 17 august a propus public o colaborare AUR–PSD, lansând ideea unei „Celule de Criză” pentru economie și capitalul românesc. Grindeanu a răspuns favorabil propunerii.

Pe 7 septembrie, Murad a declarat că, întrebat dacă AUR ar participa la negocieri oficiale cu PSD pentru formarea unui guvern, răspunsul său a fost „Normal” și a adăugat că AUR vrea să intre la guvernare.

În iunie, Murad a afirmat că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru învestirea guvernului Veștea.

Rezultă că în conducerea AUR există persoane care solicită intrarea la guvernare, similar cu opiniile altor persoane din conducerea PSD.

După desemnarea lui Grindeanu, Nicusor Dan nu mai are nicio armă să se opună unei guvernări PSD-AUR

Odată învestit de parlament, cu voturile majoritare PSD-AUR, preşedintele Dan nu mai poate opri guvernarea PSD-AUR. Parlamentul este deasupra preşedintelui în deciziile pe care le ia. Cum majoritatea parlamentarilor decid soarta legilor aflate în discuţia parlamentului, inclusiv legea salarizării, este clară susţinerea simpatizanţilor AUR pentru intrarea la guvernare a partidului pe care-l susţin, cu un parlament dominat de PSD-AUR.

Cum suspendarea preşedintelui este o cale lungă şi fără rezultate certe, este mai utilă opoziţia guvernului PSD-AUR la acţiunile preşedintelui, mergând până acolo încât să-i taie masiv din finanţarea funcţionării administraţiei prezidenţiale.

Toate aceste argumente şi multe altele, mă fac să cred că preşedintele Nicusor Dan nu este aşa de „naiv” politic încât să facă o greşeală monumentală, pe care nu o mai poate repara, desemnându-l pe Grindeanu premier.

Este drept că îi rămân doar doi candidaţi de dreapta, Siegfried Mureşan şi Alexandru Nazare, dar oricare dintre ei nu atrage riscul unei intrări la guvernare a partidului AUR.