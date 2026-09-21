Traian Băsescu: „Nu-i dau mari șanse lui Siegfried Mureșan. Nu văd de ce ar fi un păcat dacă discută cu Simion”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Siegfried Mureșan are puține șanse să obțină voturile necesare pentru învestirea Guvernului și că ar trebui să încerce toate variantele, inclusiv o discuție cu AUR.

Băsescu nu crede că Mureșan va putea obține voturile necesare pentru învestirea Guvernului Foto: Inquam Photos

Invitat, luni seară, în emisiunea „News Pass” de la postul B1 TV, Băsescu a afirmat că nu vede nimic neobișnuit în ideea ca premierul desemnat să discute cu AUR, având în vedere că și alți lideri politici au făcut-o:

„Eu nu-i dau mari șanse lui Siegfried Mureșan, dar știm toți, este de notorietate, cu Simion a discutat și Bolojan, în mod repetat, cu Simion a discutat și PSD-ul, Grindeanu și alții de la PSD. Deci nu văd de ce ar fi un păcat dacă discută și Mureșan”.

Fostul președinte a subliniat însă că nu crede că AUR va oferi voturile necesare:

„Repet, nu cred că are șanse să atragă numărul de voturi necesare de la AUR”.

„Are obligația să răspundă primei urgențe a țării: să fie un guvern în funcție”

Traian Băsescu a insistat că Mureșan trebuie să încerce toate opțiunile pentru a forma un guvern, chiar dacă șansele sunt reduse:

„Dar, pe de altă parte, are obligația să răspundă primei urgențe a țării: să fie un guvern în funcție. Repet, nu știu dacă el va reuși să facă un alt fel de guvern, îi dau șanse puține, dar probabil el va avea obligația să materializeze toate oportunitățile”.

Amintim că AUR a anunțat luni că nu va vota Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, explicând că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru depășirea actualei crize politice.

„Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți!”, a transmis George Simion.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefăniță Avrămescu, a precizat că partidul are o decizie internă potrivit căreia nu va vota un guvern din care nu face parte și la al cărui program de guvernare nu a contribuit.