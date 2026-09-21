 Primarul Buzăului, critici la adresa lui Nicușor Dan: „Mă dezamăgește omul acesta. L-am susținut pentru că nu era altă variantă atunci” | adevarul.ro
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Primarul Buzăului, critici la adresa lui Nicușor Dan: „Mă dezamăgește omul acesta. L-am susținut pentru că nu era altă variantă atunci”

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Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, s-a declarat dezamăgit de modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat criza politică și a susținut că șeful statului ar fi trebuit să desemneze mai rapid un premier, chiar dacă acest lucru ar fi dus la alegeri anticipate.

Constantin Toma.
Constantin Toma. Foto: Facebook

Edilul a afirmat că România nu își permite să rămână luni întregi într-o perioadă de incertitudine politică, în contextul războiului din Ucraina și al problemelor economice.

„Dacă după cinci luni de zile tu nu iei decizia să desemnezi un prim-ministru, nu se poate. Suntem într-o situaţie dramatică. În trei-patru zile eu aş fi rezolvat problema, inclusiv până la alegeri anticipate, dacă aceştia nu reuşesc să strângă cele 233 de voturi. Dacă voturile nu vor veni niciodată, noi ce facem? Stăm până în 2028-2029, când îşi termină domnul preşedinte Nicuşor Dan mandatul? Este absurd”, a spus Constantin Toma. Declarațiile au fost făcute la postul local TV Sat, conform News.ro.

Primarul a recunoscut că l-a votat și l-a susținut pe Nicușor Dan, însă spune că este dezamăgit de modul în care acesta a gestionat situația politică.

„Mă dezamăgeşte omul acesta. L-am susţinut pentru că nu era altă variantă atunci şi am votat, ca mulţi români, pentru Nicuşor, dar nu este în regulă. Pe funcţia aceasta trebuie să iei decizii. Bă, desemnează, bă, premier şi să se întâmple ceva! Nu îl votează Parlamentul, mergem la alegeri anticipate, pentru că nu putem să o lălăim atât, cu război la graniţă, cu deficitele acestea imense, cu ameninţările pe care le avem în fiecare zi, cu creşterile preţurilor la combustibil şi cu toate nenorocirile care sunt”, a afirmat edilul.

În opinia lui Toma, președintele ar fi trebuit să desemneze un candidat pentru funcția de premier, iar acesta să își formeze Guvernul și să ceară votul Parlamentului. În cazul în care Executivul nu ar fi obținut cele 233 de voturi necesare, edilul consideră că ar fi trebuit să se ajungă la alegeri anticipate.

„Nu poţi să laşi un guvern aşa. Se spune să plece Bolojan, atunci desemnează un premier. Omul acesta trebuie să stea acolo până la capăt. Trebuie să desemnezi un prim-ministru, iar acela trebuie să îşi facă un guvern. Dacă acel guvern nu trece, să se declanşeze alegerile anticipate”, a mai spus Constantin Toma.

Ce spune despre Ilie Bolojan

Întrebat dacă l-ar vedea în continuare pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, primarul Buzăului a răspuns că acesta „a mai pierdut din viteză” și că o perioadă în opoziție ar putea fi benefică atât pentru fostul premier, cât și pentru PNL.

Toma a precizat însă că reformele începute de Bolojan în zona cheltuielilor bugetare trebuie continuate, indiferent cine va conduce viitorul Guvern.

„Cruciada bunului-simţ începută de Bolojan, legată de zona aceasta bugetară care ţine ţara pe loc, ar trebui dusă mai departe, cu Bolojan sau fără Bolojan. Oricine ar veni în locul lui trebuie să continue ce a început acest om. Nu există altă soluţie”, a concluzionat primarul Buzăului.

Constantin Toma, în Ucraina, alături de Nicușor Dan

În weekend, Constantin Toma s-a aflat în Ucraina, alături de președintele Nicușor Dan, la summitul „Carpathian 8”. Reuniunea, desfășurată în perioada 18-20 septembrie, la Bukovel, a fost dedicată cooperării regionale în domenii precum securitatea, energia, infrastructura, investițiile și comerțul. Inițiativa reunește opt state din regiunea carpatică.

Nicușor Dan a participat la summit la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Siegfried Mureșan anunță că nu stinge lumina după Bojolan

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, sâmbătă, decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan ca premier. Decretul a fost publicat luni în Monitorul Oficial al României. De acum, premierul are la dispoziţie 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi întregii liste a Guvernului.

Conform articolului 103 din Constituţie, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi.

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