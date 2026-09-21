Descoperire macabră în Slatina: saci cu cadavre din perioada COVID, găsiți printre morminte. Primarul De Mezzo: „Un lucru extrem de grav”

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, susține că, pe lângă osemintele care au dus deja la deschiderea unui dosar penal, în groapa comună din Cimitirul Strehareți au fost descoperiți și saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID.

Mario de Mezzo, conferinţă printre cruci şi morminte. Foto: captură video Facebook/Mario De Mezzo

Descoperirea unor saci cu oseminte umane în Cimitirul Strehareți din Slatina, anunţată public de primarul Mario de Mezzo, a dus la o anchetă pentru profanare de cadavre sau morminte și reprezintă cel mai nou episod al unui conflict mai vechi dintre Primărie și societatea care a administrat cimitirul timp de aproximativ 16 ani.

În acest context, uni, 21 septembrie, primarul Mario De Mezzo a anunţat că, în timpul cercetărilor, au fost găsiți și saci cu cadavre nedescompuse din perioada pandemiei COVID.

Conferință de presă în cimitir

Conferința de presă a fost organizată chiar în cimitir, printre cruci şi morminte, unde primarul a vorbit despre modul în care au fost păstrate osemintele și l-a acuzat din nou pe fostul administrator pentru modul în care a făcut deshumările şi a depozitat rămășitele.

Mario De Mezzo a susținut că polițiștii au ridicat sute de oase umane pentru cercetări, și că, în timpul anchetei autoritățile au descoperit mai mulţi saci cu cadavre nedescompuse care datează din perioada pandemiei COVID.

„S-au găsit sute, sute de oase umane pe care IPJ-ul le-a luat pentru anchetă. Însă un lucru extrem de grav: s-au descoperit în urma săpăturilor saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului. Au data de înhumare pe ele, sunt saci speciali cum se foloseau în perioada COVID-ului”, a declarat Mario De Mezzo.

Potrivit primarului, sacii cu cadavre se aflau în aceeași groapă în care au fost găsite și osemintele provenite din mai multe morminte separate, care au fost revândute. În acest context, primarul din Slatina consideră că poliția și procurorii trebuie să lămurească separat această nouă situație, inclusiv proveniența cadavrelor și modul în care au ajuns acolo.

„Să pui în același loc oseminte deshumate, vom vedea mai târziu dacă cu drept sau fără drept, împreună cu cadavre din perioada COVID este de o gravitate uluitoare”, a spus acesta, în conferința de presă ținută direct în cimitir.

Mario De Mezzo l-a acuzat pe fostul administrator că nu a respectat regulile stabilite pentru situaţia în care se fac deshumarea şi depozitarea rămaşiţelor atunci când este desfiinţat un loc de veci pentru a fi folosit din nou. Potrivit primarului, regulamentul serviciului de administrare prevedea ca osemintele să fie păstrate într-o nișă amenajată în zona respectivă, nu să fie strânse într-o groapă comună.

„Locurile pentru înhumarea osemintelor, nișele, vor avea dimensiunea de 0,50 metri pe 0,50 metri”, a citat acesta din regulament, comparând această dimnsiune cu cea a gropii comune în care au fost descoperiţi sacii cu rămăşiţe umane.

De asemenea, el a prezentat și un proces-verbal despre care spune că a fost întocmit în urma unui control al Primăriei și semnat inclusiv de administratorul cimitirului și de avocatul societății. În document, susține edilul, administratorul ar fi precizat că nu fuseseră amenajate nișe în alte zone și că osemintele erau păstrate în locul inițial de înhumare.

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, suspectat că a condus o motocicletă fără permis. Replica edilului: „Miliția e folosită ca instrument politic”

„Ei spun că nu au făcut alte nișe, au respectat legea și regulamentul. (…) Ei bine, sutele de oase în zecile de saci pe care i-am găsit îi contrazic”, a spus De Mezzo.

Acuzaţii la adresa Consiliului Judeţean şi avertisment pentru anchetatori

Dacă rămășițele provin într-adevăr din morminte desființate, cine le-a mutat, în ce condiții și cine a decis operațiunile sunt întrebări la care trebuie să răspundă ancheta, a cerut Mario De Mezzo.

Primarul a dus discuția și spre relația dintre firma care a administrat cimitirul și Spitalul Județean de Urgență Slatina. Primarul l-a acuzat pe Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt și prim-vicepreședinte al PSD, că ar fi „încurajat” relația cu societatea Ecumenic Funerar prin contractele încheiate de spital.

„Am în mână achiziția serviciului de transport cadavre al Spitalului Județean. (…) Este Ecumenic Funerar, aceeași firmă”, a mai spus De Mezzo.

Contractele publice invocate de primar arată că Spitalul Județean de Urgență Slatina a atribuit firmei Ecumenic Funerar a fostului administrator al cimitirului servicii funerare și conexe în perioada 2024-2026, inclusiv un contract înregistrat în ianuarie 2026.

Primarul a mai susținut că „fosta administrație” ar fi mimat conflictul cu societatea care avea cimitirul în administrare și a afirmat că tatăl fostului primar ar fi reprezentat juridic firma.

În timpul declarațiilor de luni, Mario De Mezzo a povestit din nou un episod relatat, potrivit lui, de o familie care avea o rudă înhumată la Strehareți, care a susinut că, pentru că groapa ar fi fost prea mică pentru sicriu, când au ajuns cu mortul în cimitir, administratorul ar fi folosit o drujbă pentru a rezolva problema.

„Când familia a vrut să introducă sicriul în groapa de înhumare, a constatat că nu are loc. Și atunci (…) a venit cu drujba, a tăiat coșciugul în fața familiei și a spus: «Băgați-l, că acum intră»”, a afirmat De Mezzo.

În timpul conferinţei de luni, el a criticat și modul în care instituțiile judiciare desfășoară cercetările, afirmând că Parchetul și Poliția ar fi respins solicitări ale Primăriei și că ancheta se desfășoară prea lent.

Saci cu oseminte umane, ascunși sub o criptă falsă în cimitirul Strehareți din Slatina. Criminaliștii se află la fața locului pentru cercetări

„Astăzi Parchetul împreună cu IPJ-ul se mișcă cu viteza melcului și resping solicitări legitime ale Primăriei Slatina de parcă nu-și doresc să afle adevărul”, a declarat primarul, transmiţând un „avertisment” direct șefului IPJ Olt, comisarul-șef Nicolae Ionuț Ilinca.

„Îl somez public pe domnul comandant al IPJ (…) să nu încerce să mușamalizeze acest caz. Este un caz care este în atenția Slatinei, în atenția țării și va fi în atenția mea până când va fi soluționat”, a încheiat Marion De Mezzo.

Actuala anchetă se desfășoară pe fondul unui conflict mai vechi pentru administrarea cimitirului între primărie şi fostul administrator, firma Ecumenic Funerar, care a a gestionat Cimitirul Strehareți aproximativ 16 ani.

În august, Mario De Mezzo a devenit inculpat într-un dosar care privește incidentele de la începutul anului, când reprezentanți ai Primăriei și ai Poliției Locale au încercat să pună în aplicare decizia de preluare a cimitirului. În aceeași cauză au fost puși sub acuzare șeful Poliției Locale și trei agenți.

Pe 2 septembrie, fostul administrator a fost evacuat prin executor judecătoresc, iar Primăria a revenit la administrarea cimitirului.

La scurt timp, însă, scandalul a reizbucnit, după descoperirea sacilor cu oseminte şi, spune acum Mario De Mezzo, şi cadavre nedescompuse, din timpul pandemiei COVID.

Pe 16 septembrie, poliția a deschis o ancheta penală pentru profanare de cadavre sau morminte, iar cercetările privind proveniența rămășițelor continuă.