Zelenski și Trump se vor întâlni marți la New York, în marja Adunării Generale a ONU

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea marți, 22 septembrie, o întâlnire cu omologul său american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Trump și Zelenski la Mar-a-Lago Foto: Profimedia

Viitoarea întrevedere a fost confirmată luni, pentru AFP, de o sursă familiarizată cu discuțiile, relatează Agerpres.

Potrivit acesteia, întâlnirea este programată pentru „marţi după-amiază”, în contextul relansării eforturilor diplomatice ale Washingtonului pentru identificarea unei soluții la invazia rusă din Ucraina, începută în 2022.

Zelenski anunțase duminică, după o convorbire telefonică cu Trump, că cei doi lideri au convenit să se vadă la New York, fără a preciza atunci data.

În timpul discuției telefonice, președintele american a menționat ideea suspendării atacurilor ucrainene asupra instalațiilor petroliere din Rusia.

Sursa citată a precizat că „nu a făcut o cerere. Pur şi simplu a menţionat acest lucru. Problema a fost ridicată în timpul discuţiilor privind măsurile de dezescaladare dintre Kiev şi Moscova”.

Luni, Trump a afirmat pe rețelele sociale că Rusia „a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului împotriva Ucrainei”, adăugând că „un număr mare dintre rafinăriile lor de motorină au fost aruncate în aer şi sunt, cel puţin temporar, scoase din funcţiune. Acest război ridicol şi nesfârşit cu Ucraina trebuie să înceteze”.

Zelenski: „Sectorul energetic al Ucrainei trebuie să înceteze să mai fie țintă pentru Rusia”

Ca reacție, Zelenski a publicat pe platforma X o listă de „idei pentru instaurarea păcii, începând cu măsuri puternice de dezescaladare”.

Președintele ucrainean a subliniat că „sectorul energetic al Ucrainei, infrastructura sa critică şi exporturile noastre de produse alimentare trebuie să înceteze să mai fie ţinte pentru Rusia, iar acest lucru va duce la măsuri corespunzătoare de dezescaladare din partea noastră”.

Președintele ucrainean a avertizat că, dacă Moscova nu acceptă propunerile sale, Kievul va continua atacurile pe teritoriul Rusiei:

„Natura războiului este acum de aşa fel încât şi agresorul va avea de suferit. Tehnologia face acest lucru posibil”, a scris el.

Emisarii Casei Albe, în vizită la Kiev

Eforturile diplomatice americane au fost relansate în septembrie, când emisarii speciali ai Casei Albe, Jared Kushner și Steve Witkoff, au efectuat o vizită la Kiev pentru a discuta perspectivele unei medieri în cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial.