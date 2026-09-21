Natalie Harp, consilieră apropiată de Trump, ar fi contribuit la decizia de a interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă

Consiliera lui Donald Trump, Natalie Harp, ar fi avut un rol în decizia președintelui SUA de a interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă, după ce i-ar fi prezentat acestuia materiale în care prezentatorii celor trei organizații media criticau administrația, relatează The Wall Street Journal.

Donald Trump și Natalie Harp/FOTO:Profimedia

Potrivit publicației, Harp i-ar fi arătat lui Trump mai multe materiale negative despre administrația sa, cu un accent deosebit pe comentariile și relatările prezentatorilor de televiziune.

Situația ar fi culminat vineri, după ce Trump ar fi urmărit o relatare nefavorabilă difuzată de MS NOW. Câteva ore mai târziu, președintele a anunțat pe platforma sa, Truth Social, că CNN, MS NOW și Politico nu vor mai avea acces la Casa Albă, acuzând organizațiile că sunt „FAKE NEWS”.

Decizia a fost urmată sâmbătă de o confruntare la porțile Casei Albe. Jurnaliști ai celor trei organizații care au venit pentru a-și desfășura activitatea au fost opriți la intrare, iar acreditările de presă le-au fost confiscate.

Corespondenții CNN și MS NOW au continuat să transmită din stradă, în afara complexului prezidențial.

Cele trei organizații au condamnat decizia și au declarat că își susțin jurnaliștii și că vor apăra dreptul presei, garantat de Primul Amendament al Constituției SUA, de a relata despre administrația Trump.

Alte organizații media și-au exprimat, de asemenea, solidaritatea cu CNN, MS NOW și Politico.

Ulterior, cele trei instituții de presă au dat în judecată administrația Trump, contestând interdicția de acces la Casa Albă.

În urma deciziei, Trump s-a întâlnit cu jurnaliști în Biroul Oval și a spus că interdicția a fost rezultatul unor „relatări cumulative din ultimii câțiva ani”.

Natalie Harp este considerată una dintre consilierele apropiate ale președintelui. Relația sa cu Trump a atras atenția și în trecut, inclusiv prin scrisori personale pe care i le-ar fi trimis și în care își exprima loialitatea față de acesta.

Într-una dintre scrisori, Harp i-ar fi spus lui Trump: „Tu ești tot ceea ce contează pentru mine” și „Nu vreau niciodată să te dezamăgesc”.

Numele lui Harp a revenit recent în atenția publică după ce senatorul democrat Jon Ossoff a făcut referire la ea în timpul unui miting electoral desfășurat în Georgia.