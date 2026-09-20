 Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și dormim cu o oră mai mult | adevarul.ro
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Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și dormim cu o oră mai mult

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România va trece la ora de iarnă 2026 în ultimul weekend din luna octombrie. În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00. Vom avea, așadar, o noapte mai lungă cu o oră.

calendar shutterstock
Foto: Shutterstock

Trecem la ora de iarnă pe 24 spre 25 octombrie 2026

Trecerea la ora de iarnă 2026 are loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Practic, noaptea va avea 25 de ore. Dimineața se va lumina mai devreme, dar și întunericul se va instala mai devreme seara.

Telefoanele mobile, computerele și alte dispozitive conectate la internet își actualizează, în general, ora automat, dacă această funcție este activată. Ceasurile clasice și alte dispozitive care nu fac actualizarea automată trebuie reglate manual.

România va reveni astfel de la ora de vară la ora standard a Europei de Est. Diferența față de timpul universal coordonat va trece de la UTC+3 la UTC+2.

De ce dăm ceasul înapoi în fiecare toamnă

Schimbarea orei a fost introdusă pentru a folosi mai eficient lumina naturală în lunile în care zilele sunt mai lungi. Primăvara trecem la ora de vară, iar toamna dăm ceasurile înapoi și revenim la ora standard.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, iar de-a lungul timpului sistemul a cunoscut mai multe întreruperi și modificări. În prezent, trecerea la ora de iarnă are loc în ultima duminică din octombrie.

În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-a discutat despre renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Sistemul continuă însă să fie aplicat, astfel că România va trece și în 2026 de la ora de vară la ora standard.

Trecerea la ora de iarnă este, în general, mai ușor de suportat decât cea din primăvară, deoarece câștigăm o oră de somn. Chiar și așa, schimbarea poate fi resimțită în primele zile, mai ales de persoanele obișnuite să se culce și să se trezească la aceleași ore.

Când revenim la ora de vară

România va reveni la ora de vară în ultima duminică din martie 2027. Mai exact, schimbarea va avea loc în noaptea de 27 spre 28 martie, când ora 03:00 va deveni ora 04:00.

Dacă în octombrie câștigăm o oră de somn, în martie pierdem una, deoarece ceasurile sunt date înainte. Odată cu trecerea la ora de vară, se va întuneca mai târziu seara.

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