Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat

Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata depinde de perioada în care a fost efectuat serviciul militar. Actuala Lege nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare integral la 1 septembrie 2024, tratează serviciul militar ca perioadă asimilată stagiului de cotizare, însă modul de determinare a punctajului diferă în funcție de intervalul în care a fost efectuat.

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Persoanele care au făcut armata obligatorie beneficiază de recunoașterea perioadei respective la stabilirea pensiei din sistemul public. Stagiul militar este considerat perioadă asimilată stagiului de cotizare, chiar dacă pentru această perioadă nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale.

Regula este prevăzută în prezent de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată integral în vigoare la 1 septembrie 2024. Articolul 14 include printre perioadele asimilate timpul în care o persoană a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, precum și perioadele de concentrare, mobilizare sau prizonierat.

Asta înseamnă că perioada de armată poate fi valorificată la pensie, însă nu este tratată ca o perioadă contributivă. Diferența este importantă: stagiul militar contribuie la numărul total de puncte, dar nu generează puncte de stabilitate, acestea fiind acordate pentru perioadele de cotizare contributivă care depășesc 25 de ani.

Câte puncte de pensie valorează stagiul militar

Două persoane care au făcut același număr de luni de serviciu militar nu trebuie să aibă neapărat același punctaj calculat în același mod dacă perioadele lor sunt situate în intervale legislative diferite.

Pentru perioadele de serviciu militar care intră sub regula actuală, legea stabilește un punctaj de 0,25 puncte pentru fiecare lună de perioadă asimilată.

Pentru calculul pensiei trebuie făcută în schimb diferența între punctajul lunar și punctajul anual. Potrivit Legii nr. 360/2023, punctajul anual se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic. CNPP explică aceeași regulă: punctajul anual este rezultatul împărțirii la 12 a punctajelor lunare realizate în anul respectiv.

Regula se schimbă dacă luăm în calcul perioadele asimilate realizate anterior datei de 1 aprilie 2001.

Cum se calculează punctajul pentru armata făcută înainte de 1 aprilie 2001

Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și b), realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, art. 138 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 stabilește că la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, ori salariul de bază minim brut pe țară din perioada respectivă. Serviciul militar este inclus în art. 14 alin. (1) lit. b).

Așadar, pentru cine a făcut armata în anii '70, '80 sau '90, nu se aplică formula de 0,25 puncte pentru fiecare lună. Se determină mai întâi punctajul lunar pe baza salariului minim corespunzător perioadei respective, iar apoi punctajele lunare sunt transformate în punctaj anual prin împărțirea la 12.

Această diferență este foarte importantă pentru persoanele care au efectuat serviciul militar înainte de 1 aprilie 2001.

Armata efectuată după 1 aprilie 2001

Pentru perioadele asimilate de la 1 aprilie 2001 până la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023, art. 138 alin. (5) stabilește o altă regulă: la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.

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Cum punctajul lunar se raportează la câștigul salarial mediu relevant, această regulă conduce, în esență, la un punctaj lunar de 0,25 puncte pentru perioada asimilată.

Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) (care face referire la facultate), b) (care face referire la stagiul militar) și e) (care face referire la concediul pentru creșterea copilului), art. 86 alin. (2) al Legii nr. 360/2023 stabilește, de asemenea, un punctaj lunar de 0,25 puncte.

Prin urmare, pentru perioadele pentru care se aplică această regulă, un an întreg de perioadă asimilată înseamnă:

12 luni × 0,25 puncte = 3 puncte lunare cumulate

iar pentru stabilirea punctajului anual: 3/12 = 0,25 puncte anuale.

Câți bani în plus aduce la pensie armata

După stabilirea numărului total de puncte, pensia se calculează prin înmulțirea acestuia cu valoarea punctului de referință (VPR). CNPP precizează că numărul total de puncte rezultă din însumarea punctajelor anuale și a punctelor de stabilitate, iar cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte cu VPR.

În anul 2026, VPR este menținut la 81 de lei prin Legea nr. 141/2025.

De aceea, pentru perioadele în care se aplică punctajul de 0,25 puncte lunar, calculul unui an întreg este:

12 × 0,25 = 3 puncte lunare; 3/12 = 0,25 puncte anuale; 0,25 × 81 lei = 20,25 lei

Prin urmare, un an întreg de perioadă asimilată pentru care se aplică punctajul de 0,25 puncte lunar contribuie cu 0,25 puncte la numărul total de puncte și reprezintă, la VPR de 81 de lei, 20,25 lei în cuantumul pensiei.

La fel:

- 2 ani → 0,50 puncte → 40,50 lei;

- 3 ani → 0,75 puncte → 60,75 lei;

- 18 luni → 0,37 puncte → 30,37 lei, înainte de aplicarea regulilor de rotunjire prevăzute de lege.

Aceste calcule sunt valabile pentru perioadele în care se aplică regula de 0,25 puncte lunar. Nu trebuie aplicate perioadelor de serviciu militar efectuate înainte de 1 aprilie 2001, pentru care art. 138 alin. (2) prevede calculul pe baza salariului minim din perioada respectivă.

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Armata nu aduce puncte de stabilitate

Serviciul militar este o perioadă asimilată (perioadă pentru care nu s-au datorat sau nu s-au plătit contribuţii de asigurări sociale, considerată prin lege echivalentă stagiului de cotizare în sistemul public de pensii şi care se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile legii, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public), nu o perioadă de cotizare contributivă (stagiu de cotizare contributiv – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii ).

Punctele de stabilitate se acordă pentru stagiul de cotizare contributiv care depășește 25 de ani, potrivit regulilor prevăzute de Legea nr. 360/2023 și explicate de CNPP. Prin urmare, perioada de armată nu trebuie confundată cu anii contributivi care pot genera puncte de stabilitate.