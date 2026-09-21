Mureșan pune presiune pe Parlament: Guvernul acesta sau anticipate

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a precizat, luni seară, că va merge în Parlament pentru votul de învestitură, în ciuda anunțului PSD că nu va susține noul executiv, explicând că România se află în fața unei alternative clare: învestirea noului guvern sau declanșarea alegerilor anticipate.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat Foto: FB Siegfried Mureșan

Mureșan a afirmat, în direct, la Știrile Pro TV, că miza este prezentarea unei viziuni pentru un stat modern și transparent, dar și respectarea procedurii constituționale:

„Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România, un stat nou, modern, o administrație publică centrală reformată, eficientizată, administrație locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat, reducem pierderile în companiile de stat și folosim banii pentru sănătate, pentru educație, pentru școli, pentru grădinițe, acolo unde e nevoie.Vom prezenta Parlamentului României viziunea noastră, o viziune pentru un stat nou, modern, reformat, pro-european. Știu că unor parlamentari de la PSD le e teamă de prezentarea unui program cu adevărat reformat”.

Premierul desemnat a criticat reacția PSD la nominalizarea sa:

„Am fost surprins de lipsa de respect de astăzi a domnului Grindeanu față de președintele României, PSD-ul aproape a spus că are rezerve față de candidatura mea înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost un gest ostil”, a spus Siegfried Mureșan.

Despre economia României: „A fost pe marginea prăpastiei”

Premierul desemnat a respins criticile PSD privind situația economică:

„Economia românească este acum într-un moment, într-un punct. Nu mai este cum în urmă cu un an de zile. La un deficit de 9,3% riscam ca fondurile europene să fie blocate”.

Siegfried Mureșan a explicat că măsurile luate au evitat un colaps.

„Am reușit salvarea fondurilor europene și anul acesta au fost absorbite peste 10 miliarde de euro fondurile europene, inclusiv din PNRR. Deficitul a scăzut de la 9% la 6%, asta înseamnă că povara pe oameni în anii următori va fi mai mică”, a precizat liberalul.

Chestionat cu privire la criticile social-democraților, Mureșan a comentat:

„Nu cred că istoria PSD-ului este de a spune adevărul. Istoria PSD-ului este de a încerca să îmbârlige oamenii. Întotdeauna PSD-ul a vrut ca oamenii să fie slabi, șantajabili, manipulabili, controlabili”.

Referitor la inflație, Mureșan s-a arătat optimist:

„Inflația vedem că începe să scadă, 10% în urmă cu două luni, 6% acum, va scădea în continuare”.

Întrebat dacă va crește taxele, Mureșan a răspuns „categoric nu”, adăugând:

„Creșterile de taxe nu mai sunt necesare, nu vom crește taxele, mi-aș dori să le scădem cât de repede posibil, o vom face de-ndată ce ne permitem acest lucru”.

Negocieri politice: „Fie ei, fie noi, dar nu împreună”

Siegfried Mureșan a explicat că „România poate fi guvernată de Partidul Național Liberal împreună cu USR și UDMR sau de PSD”:

„Noi, împreună cu ei, nu mai putem guverna după experiența din ultimul an, când nu și-au respectat angajamentele și când au dărâmat guvernul din care făceau parte. Ca atare, fie ei, fie noi, dar nu împreună”.

Stenograme din ședința PSD: „Nu îl votăm! Să-și găsească majoritate”. Firea îl numește pe Mureșan „politician-cameleon”

Mureșan a subliniat și că nu va dialoga cu AUR:

„Nu mă veți vedea la sediul AUR sau la grupul parlamentar AUR, fiindcă cred că viziunea lor pentru România este fundamental diferită de ceea ce noi, Partidul Național Liberal, alături de partenerii de la USR și cu demnire o Românie modernă, europeană”.

Alegeri anticipate: „E foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate”

Premierul desemnat a avertizat că anticipatele sunt o posibilitate reală:

„Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment și nu poate fi oprit de nimeni din țara asta”, a afirmat Mureșan.

Polarizare politică la următoarele alegeri

Întrebat ce ar însemna pentru România organizarea unor alegeri anticipate, premierul desemnat a vorbit despre o polarizare accentuată a scenei politice.

„Sunt absolut convins că alegerile, fie acum, fie la termen în 2028, vor însemna o polarizare între AUR și forțele reformatoare conduse de PNL, USR, alături de Ilie Bolojan”, a spus liberalul.

„Și PNL a făcut greșeli la guvernare în trecut”

Siegfried Mureșan a subliniat că votanții AUR nu trebuie criticați, ci înțeleși, explicând că o parte dintre ei sunt dezamăgiți de partidele tradiționale, inclusiv de PNL.

„Oamenii care au votat AUR nu trebuie acuzați, ei trebuie înțeleși. Mulți dintre oamenii care au votat AUR sunt dezamăgiți de partidele tradiționale. Și partidul meu, Partidul Național Liberal, a făcut greșeli la guvernare în trecut”, a declarat Siegfried Mureșan

Premierul desemnat consideră că un program de guvernare solid, axat pe corectarea inechităților și nedreptăților din sistem, ar putea recâștiga o parte dintre acești alegători:

UDMR ar putea cere retragerea lui Mureșan dacă nu strânge o majoritate. Kelemen Hunor: „Nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd”

„Trebuie să înțelegem oamenii, trebuie să înțelegem votanții AUR și sunt convins că un pachet, un program de guvernare care să îndrepte nedreptățile din statul român, să corecteze inechitățile, va convinge unii dintre votanții AUR să voteze Partidul Național Liberal în viitor”

„Nu trebuie să intrăm într-o competiție ideologică cu AUR”

Mureșan a insistat că soluția nu este o confruntare ideologică, ci oferirea unor răspunsuri concrete la problemele oamenilor.

„Nu cred că trebuie să intrăm într-o competiție ideologică cu AUR, ci trebuie să prezentăm soluții reale la problemele oamenilor”, a explicat premierul desemnat.