George Simion mobilizează AUR pentru a-l susține pe Călin Georgescu: „Opriți poliția politică!”

Parlamentarii AUR au protestat luni în Parlament în sprijinul lui Călin Georgescu, în aceeași zi în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la DIICOT pentru audieri.

AUR, în frunte cu George Simion, protest în Parlament, pentru Călin Georgescu. Foto: Facebook/George Simion

Mai mulți parlamentari ai AUR, în frunte cu George Simion, au afișat în Parlament, luni, 21 septembrie, pancarte cu mesajul „Opriți poliția politică!” în sprijinul lui Călin Georgeescu, iar liderul partidului a anunțat că membrii grupului parlamentar AUR au părăsit sala de plen.

Protestul AUR are loc pe fondul unei zile tensionate atât în Parlament, după ce PSD a anunțat că nu va vota Guvernul Mureşan, cât și în societatea românească, scindată din nou după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la DIICOT, după ce procurorii au făcut și o percheziție la locuința sa din Mogoșoaia.

Încă de la primele ore, mai mulți susținători ai fostului candidat la prezidențiale s-au adunat în fața sediului DIICOT pentru a protesta față de acțiunile anchetatorilor, iar AUR şi-a reafirmat sprijinul pentru el în diferite declarații.

Mai mulți aleși ai partidului s-au alăturat protestului din fața DIICOT, printre aceștia se numărându-se Cosmin Hristu, Tiberiu Botușar și Tiberiu Claudiu Barstan.

„Nu vom vota guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți! Am părăsit sala de plen și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român!”, a scris liderul AUR, George Simion, alături de fotografiile cu protestul AUR din Parlament.