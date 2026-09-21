Petrișor Peiu îi răspunde lui Mureșan: „A critica UE nu este extremism, ci democrație”

Petrișor Peiu îi răspunde lui Siegfried Mureșan, care în repetate rânduri a acuzat AUR că este „extremist” și „anti-european”, și explică de ce partidul critică politica dusă de Comisia Europeană.

Petrișor Peiu expică poziţia AUR faţă de Uniunea Europeană. Foto: Medifax

Petrișor Peiu reacționează la poziționările lui Siegfried Mureșan, care a calificat în repetate rânduri AUR drept „extremist” și „anti-european”.

Într-un mesaj publicat luni, 21 septembrie, pe Facebook, şeful grupului parlamentar AUR, Petrişor Peiu, susține că o formațiune politică poate critica deciziile Comisiei Europene fără să fie, prin acest lucru, împotriva Uniunii Europene. El spune că AUR nu urmărește ieșirea României din UE, ci contestă unele dintre politicile promovate de Comisia condusă de Ursula von der Leyen.

„Siegfried Mureșan ne-a acuzat de multe ori ca suntem «extremişti» și «anti-europeni». De ce?

Vrea AUR să iasă România din UE? În niciun caz.

Și atunci pe ce se bazează Mureșan și ciracii săi? Pe faptul ca AUR a criticat și critică politică dusă de ,,guvernul UE", adică de Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen.

Este, însă, o distincție clară între a critica guvernul și a fi împotriva unei organizații. Mureșan este vicepreședinte în partidul care a propus-o pe von der Leyen și care o susține: PPE, Partidul Popular European.

De ce critică AUR guvernul von der Leyen? Pentru următoarele motive:

1. A cheltuit nesăbuit banii UE, ajungând la datorii de peste 1000 de miliarde de euro , ceea ce a triplat dobânda la care se împrumută UE.

2. A presat pentru politicile energetice ,«green deal», care au adus prețul energiei în UE la un nivel triplu față de prețul energiei din China și dublu față de cel din SUA.

3. A impus o supra-reglementare care a distrus competitivitatea economiei europene, simbolul suprem al unor decizii tragice fiind legiferarea legarii dopului de ambalajul din plastic!

Motivele pentru care AUR critică «guvernul» UE trebuie clar înțelese. AUR nu vrea să iasă România din UE, ci vrea ca tratatele UE sa fie respectate!

Ursula von der Leyen a încălcat tratatele UE în favoarea unor abuzuri ale Comisiei conduse de ea, precum achiziția nejustificată și fără licitație a unor sute de milioane de doze de vaccin sau extinderea puterii Comisiei Europene în influențarea politicilor naționale.

UE nu înseamnă și nu se reduce la Ursula von der Leyen sau la Siegfried Mureșan. A o critica pe Ursula von der Leyen nu se numește extremism, ci democrație!”, a explicat Petrişor Peiu poziţia AUR.

Declaraţia vine în ziua în care Siegfried Mureșan începe negocierile cu partidele politice pentru formarea noului guvern, după ce Nicuşor Dan l-a nominalizat drept candidat la funcţia de premier, şi a exclus AUR de la discuţii.