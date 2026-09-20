Unanimitate în PSD: niciun vot pentru Siegfried Mureșan. „Nu punem un alt Bolojan mai tânăr!” SURSE

Președinții de organizații PSD vor vota în bloc, la ședința de luni a partidului, ca premierul desemnat Siegfried Mureșan să nu primească niciun vot din partea PSD în Parlament, susțin surse politice pentru Adevărul. Liderii social-democrați îl numesc pe Siegfried Mureșan drept „micul Bolojan” și nu concep ca liberalul să ajungă la Palatul Victoria.

Liderii social-democrați îl numesc pe Siegfried Mureșan drept „micul Bolojan” Foto: Alexandru Dobre

„Nu l-am dat jos pe Bolojan ca să punem un alt Bolojan mai tânăr în funcția de prim-ministru. Exclus”, susține unul dintre liderii PSD pentru Adevărul. Sorin Grindeanu le-a transmis șefilor de filiale că Mureșan nu are nicio șansă de a strânge o majoritate parlamentară, susțin sursele citate.

Fără voturile PSD, Guvernul Mureșan nu poate trece testul Parlamentului. Singura soluție teoretică ar fi o alianță cu AUR, pe care Siegfried Mureșan a exclus-o din start.

Siegfried Mureșan este susținut în acest moment de PNL, USR și UDMR, dar tot mai are nevoie de 50 de voturi pentru a ajunge la Palatul Victoria.

În mod paradoxal, liberalii au perceput desemnarea lui Mureșan ca un nou act ostil din partea lui Nicușor Dan, deși eurodeputatul PNL a fost propunerea oficială a partidului pentru Palatul Victoria. De asemenea, liderii PNL sunt convinși că a existat o înțelegere prealabilă între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, astfel încât propunerea Mureșan să fie făcută doar de ochii lumii, apoi PSD să primească șansa guvernării.

În consecință, liberalii așteaptă acum ca președintele Nicușor Dan să le ceară liderilor PSD să voteze pentru instalarea guvernului Mureșan. Însă PSD a respins deja acesta propunere. Ulterior, Ilie Bolojan îi va cere lui Sorin Grindeanu să accepte o rotativă guvernamentală: Siegfried Mureșan să conducă un guvern timp de un an, apoi PSD să vină la putere în 2028, în plin an electoral. Dar oferta pregătită de liberali are șanse mici să fie acceptată de PSD, care nu concepe să mai rămână în opoziție încă un an.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat sâmbătă, 19 septembrie, un sondaj pe Facebook în care i-a întrebat pe urmăritori dacă social-democrații ar trebui să voteze în Parlament guvernul condus de Siegfried Mureșan. După aproximativ cinci ore de la publicarea sondajului, 88% din respondenți au răspuns că PSD nu ar trebui să voteze Guvernul Mureșan.

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunește luni, 21 septembrie 2026, de la ora 11.00, la sediul central al PSD.