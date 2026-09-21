 Recenziile negative de pe Facebook au costat-o 8.800 de lei. Aproape 50 de programări au fost anulate | adevarul.ro
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Recenziile negative de pe Facebook au costat-o 8.800 de lei. Aproape 50 de programări au fost anulate

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O schimbare de culoare a părului a dus la un conflict care s-a încheiat în instanță. O femeie din Galați, nemulțumită de rezultatul obținut la un salon, a publicat recenzii negative pe Facebook și trebuie acum să plătească 8.800 de lei. Procesul s-a întins pe parcursul a patru ani, iar femeia trebuie să publice pe aceeași rețea socială și hotărârea judecătorească.

Femeie la coafor
Femeie la coafor Foto: Pexels

Conflictul a început în urmă cu aproximativ patru ani, după ce femeia a apelat la un salon de înfrumusețare din Galați pentru o procedură de schimbare a culorii părului, de la brunet la blond.

Nemulțumită de rezultatul obținut, aceasta a început să publice pe Facebook mesaje critice și recenzii negative despre salon. Situația a escaladat, iar reprezentanții afacerii au decis să se adreseze instanței.

Salonul a susținut că au fost anulate aproape 50 de programări

În fața instanței, reprezentanții salonului au susținut că femeia nu ar fi respectat recomandările primite după procedura de decolorare. Potrivit acestora, postările publicate ulterior pe rețelele sociale au avut consecințe asupra activității salonului.

Primele recenzii negative au dus la anularea a aproape 50 de programări. Reprezentanții afacerii au susținut că situația a provocat pierderi și a afectat imaginea salonului.

Așadar, upă aproximativ patru ani de proces, instanța a stabilit că postările publicate de femeie au provocat un prejudiciu de imagine salonului și a decis acordarea unor daune morale în valoare de 8.800 de lei.

Femeia trebuie să publice și hotărârea pe Facebook

Pe lângă plata despăgubirilor, femeia trebuie să publice pe Facebook hotărârea judecătorească. Astfel, decizia instanței va fi făcută publică pe aceeași platformă pe care au apărut și recenziile care au stat la baza conflictului.

Cazul readuce în atenție limitele recenziilor publicate în mediul online și diferența dintre exprimarea unei opinii și formularea unor afirmații care pot afecta reputația unei persoane sau a unei firme.

„O recenzie negativă este, în principiu, expresia unei opinii. Însă, atunci când formulările depășesc limitele criticii legitime, conțin afirmații factuale neadevărate, denigratoare sau disproporționate și produc un prejudiciu de imagine, aceasta poate deveni izvorul unei acțiuni în răspundere civilă delictuală”, a transmis avocata Alexandra Potrivitu.

Aceasta atrage atenția că mesajele publicate în mediul online pot avea consecințe juridice atunci când depășesc limitele unei critici legitime.

„O recenzie de câteva rânduri poate ajunge să coste mult mai mult decât câteva minute petrecute în fața tastaturii”, a mai transmis avocata.

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