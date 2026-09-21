 Rachete americane pentru sisteme rusești. Cum vrea Washingtonul să salveze apărarea antiaeriană a Ucrainei | adevarul.ro
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Rachete americane pentru sisteme rusești. Cum vrea Washingtonul să salveze apărarea antiaeriană a Ucrainei

Război în Ucraina
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Statele Unite se pregătesc să vândă Ucrainei ceva neobișnuit: rachete de fabricație americană destinate sistemelor sovietice de apărare aeriană S-300. Rachetele, denumite „S-300 Clone” în documentație, fac parte dintr-un pachet în valoare de 2,68 miliarde de dolari aprobat de Departamentul de Stat pe 18 septembrie, finanțat de partenerii europeni și din fonduri neutilizate din ajutorul militar american, relatează Defense Express.

Sistem antirachetă S-300
Sistem antirachetă S-300 Foto: Shutterstock

Ucraina dispune de numeroase lansatoare sovietice S-300, dar nu și de suficiente rachete pentru acestea. Rusia refuză să mai vândă astfel de muniție, iar o încercare anterioară a Ucrainei de a-și dezvolta propriile rachete nu a dus nicăieri, potrivit Defense Mirror.

Nu este o replică a rachetei sovietice 5V55

În același timp, racheta în sine nu reprezintă, de fapt, o „clonă“ sau o replică a rachetei sovietice 5V55. Potrivit informațiilor Defense Express, este vorba despre o dezvoltare nouă, cu caracteristici îmbunătățite și un principiu de ghidare a țintirii diferit, mai modern.

Dacă această descriere se confirmă, noua rachetă ar putea permite utilizarea infrastructurii existente a sistemelor S-300 ucrainene, în timp ce ar introduce tehnologii de ghidare și performanțe mai moderne.

Informațiile publice despre proiect sunt însă limitate, iar detaliile privind raza de acțiune, sistemul de ghidare, producătorul și numărul de rachete care ar putea fi livrate nu au fost făcute publice.

Totodată, partea americană nu a făcut publice indicativul, caracteristicile sau producătorul rachetelor menționate în comunicatul Departamentului de Stat.

În septembrie 2024, fostul secretar american al Apărării, Lloyd Austin, anunțase, în cadrul grupului de contact de la Ramstein, că Washingtonul, în parteneriat cu mai multe companii europene, colabora cu Ucraina pentru „a proiecta și construi un substitut“ pentru sistemul sovietic S-300 și pentru racheta aer-aer R-27, folosită de avioanele de vânătoare, potrivit Newsweek. Acesta nu a precizat însă în ce ar consta, mai exact, acest substitut.

Un proiect de rachetă anti-radar din anii 1950

Pachetul va include și rachete GAM-67. În ceea ce privește GAM-67, deși a existat, în anii 1950, un proiect american nefinalizat de rachetă anti-radar cu aceeași denumire, este vorba, de asemenea, despre o dezvoltare nouă. Aceasta este destinată sistemelor de rază medie, atât celor existente, inclusiv de fabricație sovietică, cât și celor viitoare.

Una dintre explicațiile posibile este interesul Statelor Unite pentru dezvoltarea unor rachete antiaeriene care să poată fi produse în număr mare, la un cost mai redus și să fie compatibile cu mai multe tipuri de sisteme de apărare aeriană.

O astfel de abordare ar putea fi importantă într-un război în care consumul de muniție antiaeriană este ridicat, iar rachetele interceptoare sofisticate sunt costisitoare și necesită capacități industriale limitate.

Un alt obiectiv posibil ar fi extinderea pieței pentru aceste rachete.

Numeroase state folosesc încă sisteme de apărare antiaeriană de origine sovietică sau rusească. Dezvoltarea unor rachete compatibile cu astfel de platforme ar putea oferi acestor țări o alternativă la aprovizionarea din Rusia.

Pentru Ucraina, un asemenea avantaj ar fi deosebit de relevant, deoarece forțele sale armate operează simultan sisteme sovietice moștenite și sisteme occidentale furnizate după începutul invaziei ruse la scară largă.

În cazul în care noile rachete vor putea fi integrate cu mai multe tipuri de sisteme, ele ar putea contribui la diversificarea apărării antiaeriene și la reducerea dependenței de un singur tip de muniție.

Deocamdată, însă, amploarea programului, numărul de rachete care ar putea fi produse și calendarul eventualelor livrări către Ucraina nu sunt cunoscute public.

Pachetul include, de asemenea, componente de modernizare și mentenanță: piese de schimb, consumabile și accesorii, sprijin pe durata reparațiilor și a returnării echipamentelor, software, sprijin logistic pentru transport, precum și servicii inginerești, tehnice și logistice oferite de guvernul american și de contractori, alături de alte elemente conexe de sprijin logistic și programatic.

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