Dan Motreanu acuză PSD că prelungește criza: „Dacă problema era Bolojan, această problemă nu mai există”

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu acuză conducerea PSD că a decis să nu susțină viitorul Guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, fără să fi analizat programul de guvernare, echipa de miniștri sau să fi discutat cu acesta.

Dan Motreanu. Foto: Facebook

„PSD a ales prelungirea crizei pe care a declanșat-o”, a scris Dan Motreanu într-o postare pe Facebook.

Liberalul susține că social-democrații au avut la dispoziție mai mult de patru luni pentru a găsi o soluție pentru formarea unui guvern cu puteri depline, însă nu au rezolvat situația politică.

Motreanu afirmă că, până în prezent, PSD a indicat drept principal obstacol numirea lui Ilie Bolojan în funcția de premier și a acuzat PNL că blochează ieșirea din criză. În condițiile în care Bolojan nu mai este propunerea pentru funcția de prim-ministru, europarlamentarul PNL consideră că social-democrații nu mai au acest argument.

„Există acum posibilitatea formării unui guvern fără AUR și fără Ilie Bolojan, exact așa cum a susținut PSD. Și, dintr-odată, PSD spune din nou «nu»”, afirmă Dan Motreanu.

Motreanu afirmă că, după patru luni de criză, este tot mai dificil de susținut că PSD caută o soluție pentru România. În opinia sa, social-democrații și-ar dori ca viitorul premier să fie unul propus de partid sau, în cazul unui candidat din afara formațiunii, ca acesta să permită PSD să își păstreze influența asupra guvernării.

„După patru luni, devine tot mai greu de susținut că PSD caută o soluție pentru România. Este tot mai clar că PSD vrea propriul premier: fie direct, un premier PSD, fie indirect, un premier din afara partidului prin care să-și facă jocurile politice și să controleze guvernarea. Dacă principala problemă era Ilie Bolojan, această problemă nu mai există. Dacă principala problemă era lipsa unui guvern cu puteri depline, există acum o procedură constituțională pentru învestirea unuia. Iar dacă principala problemă era stabilitatea țării, atunci PSD ar trebui măcar să citească programul de guvernare, să vadă echipa propusă și să discute cu premierul desemnat înainte de a anunța că votează împotrivă. Până ieri, liderii PSD ne spuneau că România nu mai poate aștepta”, a completat Motreanu.

Motreanu amintește și problemele despre care liderii PSD au afirmat anterior că necesită un guvern cu puteri depline: rectificarea bugetară, bugetul pentru 2027, fondurile europene, energia, economia și securitatea regională.

„Astăzi, când există perspectiva unui guvern fără PSD, toate aceste urgențe par să fi dispărut”, a mai transmis europarlamentarul PNL.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier și urmează să prezinte programul de guvernare și lista Guvernului în Parlament, pentru votul de învestitură.