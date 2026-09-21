Oana Gheorghiu cere anticipate după ce PSD a respins Guvernul Mureșan: „Vrea să păstreze privilegiile”

Oana Gheorghiu a lansat un atac la adresa PSD după ce social-democrații au anunțat că nu vor vota învestirea Cabinetului condus de Siegfried Mureșan. Ea susține că formațiunea nu este dispusă să sprijine măsurile de reformă și a readus în discuție varianta alegerilor anticipate.

Oana Gheorghiu crede că singura soluţie pentru criza politică o reprezintă alegerile anticipate. Foto: gov.ro

Într-un mesaj publicat luni, 21 septembrie, pe Facebook, Oana Gheorghiu, vicepremier interimar și președinte al PNL Sector 4, a trecut în revistă pozițiile succesive ale social-democraților din ultimele luni și a acuzat partidul că își schimbă strategia în funcție de evoluția politică doar ca să prelungească, nejustificat, criza politică.

„PSD, înainte să fugă din guvern: «Nu se mai poate cu Ilie Bolojan. Plecăm din guvern!»

PSD, după ce a fugit din guvern: «Continuăm guvernarea, dar doar cu alt prim-ministru PNL în afară de Ilie Bolojan».

PSD, după ce nu le iese schema cu ruperea PNL prin Adrian Veștea: «Bolojan nu vrea să plece. Bolojan se agață de scaun».

PSD, azi, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „«Nu putem vota un Bolojan 2.0”».

Concluzia:

PSD nu va accepta niciodată un guvern care susține reforma reală a statului și tăierea privilegiilor.

Parlamentarii ar trebui să voteze în interesul românilor care i-au votat, nu în interesul partidului din care fac parte.

Țara are nevoie de un Guvern stabil nu de ieri, de azi, ci de 5 luni, de când PSD și AUR au demis guvernul fără să aibă o soluție de pus în loc.

Dacă actualul Parlament nu poate genera o majoritate stabilă pentru guvernare, atunci cu siguranță este nevoie de un nou Parlament”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook la scurt timp după ce PSD a anunţat că nu va vota un guvern cu Siegfried Mureşan premier şi i-a cerut acestuia să-şi depună mandatul.