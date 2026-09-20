 Siegfried Mureșan anunță că nu stinge lumina după Bojolan: „Vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani” | adevarul.ro
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Siegfried Mureșan anunță că nu stinge lumina după Bojolan: „Vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani”

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Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, desemnat oficial ca propunere pentru funcția de prim-ministru al României de către președintele Nicușor Dan, a transmis duminică dimineață că va păstra linia adoptată de premierul interimar Ilie Bolojan.

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan, premier desemnat Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Duminică dimineața, puțin după ora 7.00, premierul desemnat Siegried Mureșan a transmis pe pagina sa de Facebook un scurt mesaj, dar elocvent pentru cei care cred că se va abate de la linia lui Bolojan. 

„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de socializare. 

El susține că face asta pentru oamenii cinstiți din România.

„Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac”, a mai transmis Mureșan.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, sâmbătă, decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan premier. Decretul va fi publicat luni în Monitorul Oficial al României, iar din acel moment, premierul are la dispoziţie 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi întregii liste a Guvernului.

Conform articolului 103 din Constituţie, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi.

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