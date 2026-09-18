 Siegfried Mureșan nu refuză voturile AUR, dar exclude negocierile cu acest partid. Până acum are 169 din cele 233 necesare | adevarul.ro
search
Vineri, 18 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Siegfried Mureșan nu refuză voturile AUR, dar exclude negocierile cu acest partid. Până acum are 169 din cele 233 necesare

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Siegfried Mureșan spune că este dispus să primească voturile parlamentarilor AUR pentru învestire sa ca premier, dar nu va negocia cu acest partid. Până acum, propunerea PNL de prim-ministru se bazează pe 169 de voturi.

Siegfried Mureșan se bazează pe sprijinul PNL, USR și UDMR.
Siegfried Mureșan se bazează pe sprijinul PNL, USR și UDMR. Foto: Facebook/Siegfried Mureșan

Într-o intervenție la Digi24, vineri, 18 septembrie, Siegfried Mureșan a spus că, față de cei doi candidați propuși înaintea sa, consideră că pornește cu un avantaj din star, deoarece se bucură de sprijinul declarat al trei partidelor PNL, USR și UDMR.

În cifre, asta înseamnă 169 de voturi și reprezintă punctul de la care spune că va începe negocierile pentru formarea majorității. La începutul săptămânii viitoare, el intenționează să prezinte programul de guvernare mai întâi în grupurile parlamentare ale PNL, USR și UDMR, iar apoi reprezentanților minorităților naționale.

Întrebat dacă va negocia cu PSD, candidatul la funcția de premier nu a dat un răspuns clar, afirmând doar că decizia este la social-democrați, care trebuie să se hotărască dacă doresc să continue parcursul european sau vor merge alături de AUR.

Când a fost întrebat despre AUR, Siegfried Mureșan a început prin a spune ferm că nu intenționează sub nicio formă să negocieze cu această formațiune politică, dar a recunoscut că ar accepta votul voturile acesteia în Parlament.

Nu vom face compromisuri”, a afirmat el, precizând însă că, dacă parlamentarii AUR vor decide să voteze pentru învestirea lui, voturile lor vor fi acceptate, însă nu le va solicita.

Siegfried Mureșan este decis să-și încerce șansa în Parlament și a declarat că nu-și va depune mandatul nici în condițiile în care până se va ajunge acolo nu va obține numărul necesar de voturi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Jurnaliștii români angajați la Bloomberg pun presiune să treacă Guvernul Mureșan și publică presupuse „îngrijorări” ale agenției americane de rating Fitch: România riscă să ajungă în categoria „junk”, dacă persistă criza politică
gandul.ro
image
AfD forțează redeschiderea robinetului rusesc. Partidul negociază cu emisarul lui Putin pentru Nord Stream
mediafax.ro
image
Dan Șucu, alături de Jean Valvis la meciul Rapid – FC Argeș: noul sponsor oficial al giuleștenilor
fanatik.ro
image
Premierul propus Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul în nicio situație. Cum a încercat să îmbuneze PSD-ul
libertatea.ro
image
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”
digisport.ro
image
Revolta tatălui fiicei Mădălinei Apostol, după acuzațiile că și-ar fi renegat copilul: „Niște bazaconii, niște tâmpenii!”
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Încă un oraș din România face pași pentru a renunța la banii cash. Plăți doar cu cardul la Permise
observatornews.ro
image
Prima sentință în cazul crimei din Cenei. Câți ani de închisoare a primit ucigașul lui Mario Berinde
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Ce trebuie să conțină dosarul pentru finanțarea bateriilor fotovoltaice. Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei
playtech.ro
image
Ianis Hagi, doar 102 minute în SuperLig: cifrele care l-au convins pe Gică Hagi să-l convoace la națională
fanatik.ro
image
Vremea se va răci brusc, iar ploile vor acoperi mare parte din țară. Temperaturi sub normalul perioadei
ziare.com
image
FOTO I-a lăsat pe toți ”mască”: oficial, ”cuplul anului” nu există, dar s-a pozat la el în dressing
digisport.ro
image
Și-a dat demisia din UK pentru un job pe vas de croazieră. Muncește 7 zile din 7: „Nu plătești chirie, mâncarea este asigurată”. Ce salariu are
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Examenul vieții pentru Putin. Președintele Rusiei dă testul în fața oamenilor
mediaflux.ro
image
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-au pus suporterii în cap
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră”
click.ro
image
Divorțează sau nu Cristina Spătar de Vicențiu Mocanu? Ce spune artista: „Nu ascund”
click.ro
image
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Sophia Loren, deosebit de senzuală, în anii '50, Profimedia (2) jpg
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca
okmagazine.ro
Vedere generală și detalii ale cuptorului: A) plăci in situ; B și C) plăci prăbușite; D) camera inferioară după îndepărtarea plăcii; E și F) secțiuni transversale prin canale și suporturi
Un cuptor imens, vechi de 6.000 de ani, descoperit de arheologi în județul Iași
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune
image
Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră”

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca