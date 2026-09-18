Siegfried Mureșan nu refuză voturile AUR, dar exclude negocierile cu acest partid. Până acum are 169 din cele 233 necesare

Siegfried Mureșan spune că este dispus să primească voturile parlamentarilor AUR pentru învestire sa ca premier, dar nu va negocia cu acest partid. Până acum, propunerea PNL de prim-ministru se bazează pe 169 de voturi.

Siegfried Mureșan se bazează pe sprijinul PNL, USR și UDMR. Foto: Facebook/Siegfried Mureșan

Într-o intervenție la Digi24, vineri, 18 septembrie, Siegfried Mureșan a spus că, față de cei doi candidați propuși înaintea sa, consideră că pornește cu un avantaj din star, deoarece se bucură de sprijinul declarat al trei partidelor PNL, USR și UDMR.

În cifre, asta înseamnă 169 de voturi și reprezintă punctul de la care spune că va începe negocierile pentru formarea majorității. La începutul săptămânii viitoare, el intenționează să prezinte programul de guvernare mai întâi în grupurile parlamentare ale PNL, USR și UDMR, iar apoi reprezentanților minorităților naționale.

Întrebat dacă va negocia cu PSD, candidatul la funcția de premier nu a dat un răspuns clar, afirmând doar că decizia este la social-democrați, care trebuie să se hotărască dacă doresc să continue parcursul european sau vor merge alături de AUR.

Când a fost întrebat despre AUR, Siegfried Mureșan a început prin a spune ferm că nu intenționează sub nicio formă să negocieze cu această formațiune politică, dar a recunoscut că ar accepta votul voturile acesteia în Parlament.

„Nu vom face compromisuri”, a afirmat el, precizând însă că, dacă parlamentarii AUR vor decide să voteze pentru învestirea lui, voturile lor vor fi acceptate, însă nu le va solicita.

Siegfried Mureșan este decis să-și încerce șansa în Parlament și a declarat că nu-și va depune mandatul nici în condițiile în care până se va ajunge acolo nu va obține numărul necesar de voturi.