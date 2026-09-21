Doi pensionari și-au găsit casa ocupată după ce s-au întors din vacanță. Intrușii au schimbat încuietoarea și refuzau să plece

Doi pensionari au avut parte de o surpriză neplăcută când s-au întors din vacanță și au descoperit că locuința lor fusese ocupată de două persoane fără adăpost. Intrușii au spart ușa, au schimbat încuietoarea și refuzau să părăsească imobilul.

Intrușii au schimbat încuietoarea Foto: Shuterstock

Incidentul a avut loc în zona rurală din apropierea localității Predosa, Italia. Cei doi ocupanți au profitat de faptul că proprietarii, un cuplu în vârstă, erau plecați în vacanță.

Cele două persoane au pătruns în locuință după ce au spart o ușă-fereastră. După ce au intrat în casă, au schimbat încuietoarea de la ușa principală, astfel încât proprietarii să nu mai poată avea acces în propria locuință, potrivit presei italiene.

Când pensionarii s-au întors din vacanță, au găsit casa ocupată. Poliția a fost chemată la fața locului, iar oamenii legii i-au evacuat pe cei doi.

Intervenția poliției nu s-a desfășurat, însă, fără incidente. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, ocupanții s-au opus intervenției și i-au amenințat pe polițiști. Cei doi au fost arestați pentru ocuparea ilegală a imobilului.

A doua zi, după ședința de validare a arestării, judecătorul Tribunalului din Alessandria a decis eliberarea celor doi. În așteptarea procesului, aceștia au primit obligația de a se prezenta periodic pentru semnătură.

Decizia instanței a provocat reacții din partea reprezentanților Forza Italia. Davide Buzzi Langhi, consilier regional și membru al opoziției în Consiliul Local Alessandria, a criticat măsura luată de judecător.

„M-am săturat să văd oameni care comit infracțiuni eliberați de judecători a doua zi”, a declarat Buzzi Langhi la o întâlnire organizată la Ovada.

Măsura a fost contestată și de Francesco Pugliese, comisarul poliției locale din cadrul Uniunii Gavi. Acesta a criticat, la rândul său, faptul că cele două persoane au fost eliberate după intervenția polițiștilor.

Și primărița localității Predosa, Maura Pastorino, a reacționat într-un mesaj publicat pe Facebook. Aceasta susține că legislația creează uneori sentimentul că nu protejează suficient cetățenii.

„Legile există, dar avem sentimentul că sunt nefavorabile cetățenilor; munca forțelor de ordine pare uneori subminată de garanții excesive”, a transmis primarul.