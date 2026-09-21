 SURSE Călin Georgescu, ridicat de DIICOT din trafic. Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Traseul banilor | adevarul.ro
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SURSE Călin Georgescu, ridicat de DIICOT din trafic. Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Traseul banilor

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Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena sunt persoanele vizate în dosarul de înșelăciune instrumentat de DIICOT și în care instituția face percheziții luni dimineața, 21 septembrie, iar fostul candidat la prezidențiale ar fi fost indicat de procurori drept presupusul coordonator al grupării, potrivit surselor „Adevărul”. Gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, iar anchetatorii au solicitat probe din Marea Britanie, Italia și Elveția.

Călin Georgescu în timp ce este ridicat de DIICOT din trafic
Călin Georgescu în timp ce este ridicat de DIICOT din trafic Foto: Adevărul

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, ancheta vizează un mecanism prin care unui om de afaceri din Buzău i s-ar fi promis o finanțare internațională de aproximativ 6 milioane de euro, în schimbul unei garanții de circa 1,1 milioane de euro. Banii ar fi fost transferați, însă finanțarea promisă nu s-ar fi materializat.

Cazul are la bază plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, administrator al Real Concrete Land SRL. „Adevărul” a relatat anterior că acesta i-a acuzat pe Călin Georgescu și Ionel Rusen că l-ar fi prejudiciat cu aproximativ un milion de euro în cadrul unei afaceri legate de obținerea unei linii de credit.

Cum ar fi început presupusa înșelăciune

Surse „Adevărul” susțin că Răzvan Leu ar fi intrat în contact cu Călin Georgescu, care i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri serios, cu relațiile necesare pentru obținerea unei finanțări externe.

Rusen l-ar fi introdus ulterior pe Massimiliano Arena, cetățean italian care ar fi prezentat posibilitatea obținerii unei linii de credit de aproximativ 6 milioane de euro. Finanțarea era legată, potrivit relatărilor din dosar, inclusiv de un proiect care implica tranzacții cu aur.

Pentru accesarea banilor ar fi fost solicitată o garanție de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Traseul banilor

Mecanismul descris în documentele analizate de anchetatori poate fi rezumat astfel:

Călin Georgescu → Ionel Rusen → Massimiliano Arena → Wealth Bank / EIBT Trust → promisiunea unei linii de credit de aproximativ 6 milioane de euro → solicitarea unei garanții de 1,1 milioane de euro → Real Concrete Land transferă banii → suma ajunge într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, în Elveția → creditul promis nu este acordat → victima solicită restituirea banilor.

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Foto: Adevărul

Surse „Adevărul” mai susțin că documentele bancare indică în mod repetat MIGOM BANK Ltd drept titular al contului deschis la Incore Bank AG din Elveția în legătură cu plata garanției.

După ce finanțarea nu s-ar fi materializat, Georgescu i-ar fi transmis lui Leu că banii vor fi restituiți. Fostul candidat i-ar fi trimis inclusiv documente prezentate drept ordine de plată. Reclamantul susține însă că acestea nu aveau acoperire, iar suma nu i-ar fi fost restituită.

Cei implicați: bogați și influenți oameni de afaceri

Thomas Schaetti, cetățean elvețian, a fost prezentat ca "manager de restructurare" care se implică în companii aflate în dificultate financiară, dar care ar folosi de fapt aceste structuri pentru spălare de bani. Este legat de mai multe rețele controversate, arată sursele „Adevărul”:

• Mirko Kovats — om de afaceri austriac (origine croată), fost șef al A-TEC Industries (conglomerat de ~2 mld. €, intrat în insolvență în 2010); Schaetti a fost "consilierul" lui pentru companii aflate în dificultate.

• Andrei Kochetkov — om de afaceri rus, cu bănci controversate în Austria (Alizee Bank → ELLS Bank), unde consiliul de supraveghere a inclus un membru al familiei Habsburg.

• Martin Schlaff — unul dintre cei mai bogați austrieci, legat istoric de transferul de active ale fostei RDG (Germania de Est) după 1989.

• Stoyan Staykov — om de afaceri bulgar, implicat într-o anchetă a poliției austriece (2019) despre încercări de a cumpăra influență politică prin FPÖ (partidul de extremă dreapta), cu conexiuni la oligarhul ucrainean Ihor Kolomoiski.

• Migom Bank — "bancă digitală" înregistrată în Dominica, prăbușită între 2022-2023 în urma unui proces colectiv în SUA care acuză deturnarea depozitelor clienților; Schaetti a fost CEO, eliminat ulterior de autoritățile din Dominica.

• B52 Holding AG (devenită Assetera) — structură elvețiană de crypto banking similară cu Migom, cu o româncă (Alexandra-Cristina Hanganu) în poziție de Head of Risk Management.

Cooperarea cu omul de afaceri rus Andrei Kotchektkov - La începutul anilor 2000, Andrei Kochetkov s-a mutat în Austria, unde a construit un imperiu de afaceri substanțial folosind capital provenit din fosta Uniune Sovietică. Despre Kochetkov se știe că este absolvent al Academiei KGB din Moscova și că, înainte de mutarea sa în Austria, ar fi fost implicat într-o controversă majoră în sectorul transporturilor din Ucraina, prin companiile SKAT și ETRANSA. În Ucraina, Kochetkov a menținut legături de afaceri strânse cu fostul ministru al Infrastructurii și candidat prezidențial Heorhiy Kirpa, care a murit în perioada Revoluției Portocalii. După moartea lui Kirpa, Kochetkov a preluat controlul asupra unor părți semnificative ale intereselor sale de afaceri, în timp ce membri ai familiei Kirpa și-au exprimat convingerea că acesta ar fi fost asasinat de agenți ruși.

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Kochetkov a lucrat cu Thomas Schaetti în mai multe companii și l-a numit în mod repetat în poziții executive de conducere. Schaetti era văzut drept un manager dispus să opereze în medii controversate și să nu țincă cont de imagine și reputație, dar nici de acuzații legate de spălare de bani și practici de afaceri dubioase.

Ancheta a ajuns în trei țări

Dimensiunea internațională a dosarului este reflectată și de demersurile procurorilor. Anchetatorii au solicitat probe din Marea Britanie, Italia și Elveția, țări în care apar entități sau operațiuni relevante pentru circuitul financiar verificat.

Potrivit informațiilor oficiale comunicate de DIICOT, gruparea cercetată s-ar fi constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat în România și Marea Britanie. Membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri sau administratori ai unor companii străine capabili să obțină finanțări importante.

Prejudiciul indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Georgescu, Rusen și Arena, persoanele vizate

Sursele Adevărul indică trei persoane în centrul anchetei: Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Potrivit acelorași surse, Georgescu ar fi fost descris de anchetatori drept presupusul coordonator al grupării.

DIICOT nu a nominalizat oficial persoanele vizate în comunicatul privind perchezițiile. Instituția a anunțat însă că sunt cercetați doi cetățeni români și un cetățean italian într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Călin Georgescu este fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024. El beneficiază, la fel ca celelalte persoane vizate, de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

Cinci percheziții în București și Ilfov

Călin Georgescu a fost oprit în trafic spre Otopeni, când se ducea spre înot la bazin. Se afla cu copilul în mașină. Copilul și-a continuat drumul, dar Georgescu a fost întors la locuința din Mogoșoaia unde au loc luni dimineața percheziții.

Perchezițiile se desfășoară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Una dintre locațiile vizate este locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Audierile acestora urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Anchetatorii precizează că cercetările sunt în desfășurare și că persoanele vizate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

DIICOT susține că investigația este coordonată de procurorii Structurii Centrale, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române.

Comunicatul DIICOT:

Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

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Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste. 

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții.

În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.    Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste1,1 milioane euro.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală”.

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