 A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească | adevarul.ro
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A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească

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Un bărbat de 51 de ani a descoperit două miliarde de lire în caseta de valori a unchiului său, o sumă care, la cursul oficial de conversie, echivalează cu peste un milion de euro. Problema este că banii nu mai pot fi schimbați în euro prin procedura obișnuită.

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Foto: Jasenka | Dreamstime.com

Bărbatul, pe nume Stefano, este originar din Vicenza. El se ocupa de formalitățile legate de moștenirea unchiului său și s-a prezentat la banca unde acesta deținea o casetă de valori. Când a fost deschisă, bărbatul a avut parte de o surpriză. În interior se aflau bancnote de lire italiene, de diferite valori nominale, în valoare totală de peste două miliarde de lire.

Două miliarde de lire italiene înseamnă, la cursul oficial de conversie de 1 euro-1.936,27 lire, aproximativ 1,03 milioane de euro. Descoperirea nu i-a permis însă moștenitorului să intre imediat în posesia banilor, potrivit presei italiene.

Stefano s-a adresat băncii pentru a schimba lirele în euro, însă banca a trimis cazul la Banca Italiei, pentru a verifica dacă banii mai pot fi convertiți.

Problema este că lira italiană nu mai este o monedă aflată în circulație de mai bine de două decenii. Lira a încetat să mai fie mijloc legal de plată la 28 februarie 2002, după introducerea monedei euro.

Totuși, pentru o perioadă de zece ani, vechile bancnote și monede puteau fi schimbate în euro. Termenul-limită pentru conversie a fost 28 februarie 2012.

Astfel, cele două miliarde de lire descoperite de Stefano în caseta de valori a unchiului său nu mai pot fi schimbate în mod obișnuit la bancă.

În ce condiții mai pot fi convertite lirele în euro

Potrivit regulilor publicate în prezent de Banca Italiei, există doar anumite situații foarte specifice în care vechile lire mai pot fi convertite.

Persoana care solicită schimbul trebuie să demonstreze că a depus deja o cerere de conversie în perioada 6 decembrie 2011-28 februarie 2012. În plus, dreptul respectiv trebuie să fi fost ulterior păstrat prin întreruperea termenului de prescripție.

În cazul lui Stefano, problema este că bancnotele au fost descoperite abia în timpul procedurilor de succesiune, după moartea unchiului său.

Pentru a găsi o soluție, bărbatul s-a adresat unei asociații specializate în astfel de cazuri. Demersurile urmează să stabilească dacă există o cale legală prin care poate transforma în euro banii găsiți în caseta de valori.

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