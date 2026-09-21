Senatul a votat uniformele școlare obligatorii. USR: „Învățământului chel îi trebuia tichie de mărgăritar”

Senatul a adoptat luni proiectul de lege care introduce obligativitatea uniformei în școlile din România. Măsura a fost susținută de parlamentarii PSD și AUR, în timp ce USR a criticat inițiativa și a susținut că nu este necesară o nouă lege pentru ca școlile să poată introduce uniforme sau reguli privind ținuta.

Fiecare şcoală îşi poate alege modelul de uniformă. Foto: arhivă

Proiectul a trecut luni, 21 septembrie, de Senat cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și patru abțineri şi urmează să meargă la Camera Deputaților, care este for decizional. Dacă va intra în vigoare, elevii din învățământul preuniversitar vor trebui să vină la cursuri în uniforma stabilită potrivit regulamentului fiecărei unități de învățământ.

Nu va exista însă un model unic pentru toate școlile. Consiliul de administrație al fiecărei unități va decide modelul, standardele tehnice și elementele uniformei, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților. Școala nu va putea impune alte articole vestimentare sau accesorii decât cele stabilite prin regulament, cu excepția ecusonului care poartă denumirea unității de învățământ.

Proiectul prevede și măsuri pentru familiile cu venituri mici, cărora uniformele ar urma să fie oferite gratuit sau prin acordarea unor subvenții din bugetele consiliilor județene și locale sau din fonduri externe nerambursabile. Acordarea sprijinului va ține cont de veniturile brute impozabile ale familiilor, inclusiv în cazul familiilor monoparentale și al celor cu doi sau mai mulți copii.

„Va fi un plus, o valoare adăugată copiilor"

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susţinut proiectul în plen și a afirmat că uniforma nu ar trebui privită ca o chestiune legată de modă sau de posibilitățile financiare ale părinților.

„La şcoală elevii trebuie să se concentreze pe educaţie, pe ceea ce pot face ei şi nu pe hainele pe care şi le permit părinţii. Ţinuta şcolară nu este despre modă, este despre echitate, despre respect şi, nu în ultimul rând, despre siguranţă. Şcoala trebuie să fie locul în care diferenţele sociale să conteze cât mai puţin cu putinţă, iar educaţia să conteze cel mai mult. Legea prevede ca ţinutele şcolare să nu fie impuse identic în toate unităţile de învăţământ. Fiecare comunitate şcolară îşi poate stabili propriul model. (...) Uniforma şcolară să ştiţi că nu va fi o povară pentru familiile sărace pentru că dăm posibilitatea autorităţilor locale să susţină familiile cu venituri mici. (...) Va face şcoala mai sigură şi mai demnă pentru fiecare elev. Ţinuta şcolară că nu trebuie să fie şi nu va fi un simbol al constrângerii, din contră, va fi un simbol al apartenenţei, al mândriei, al respectului şi, nu în ultimul rând, al şanselor egale", a motivat Daniel Zamfir.

La rândul său, senatoarea PSD Alexandra Presură a descris proiectul drept unul important pentru felul în care va evolua sistemul de educație. Ea a susținut că discuția nu este doar despre îmbrăcămintea elevilor, ci despre modul în care aceștia se raportează la școală și despre diferențele sociale.

„Deși pare că vorbim doar despre haine, de fapt este vorba de modul în care copiii noștri, elevii din învățământul de stat se simt și se raportează la școală. Este o lege a echității. În multe comunități, diferențele dintre copii ajung să fie vizibile înainte ca aceștia să aibă ocazia să arate ceea ce sunt și ceea ce îi definește cu adevărat: munca, talentul și rezultatul lor", a explicat ea.

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Și senatorul AUR Nicolae Vlahu a susținut introducerea uniformei obligatorii. El a afirmat că măsura poate contribui la reducerea bullyingului și la diminuarea presiunii financiare asupra părinților și a acuzat, totodată, că proiectul adoptat de Senat reproduce o inițiativă a partidului său.

„Într-adevăr uniforma școlară obligatorie va fi un plus, o valoare adăugată copiilor. (...) În primul rând, vorbim despre o reducere a fenomenului de bullying, fiindcă știm foarte bine povara la care sunt supuși, în primul rând, părinții cu costurile pe care le au diversele haine și accesorii. Din perspectiva incluziunii sociale, acest simbol de uniformă este un simbol de apartenență și trebuie să fie și un simbol al mândriei că acel elev este parte a respectivului colegiu sau școală", a spus Vlahu.

„Învăţământului chel din România îi mai trebuia tichie de mărgăritar"

USR a contestat însă necesitatea proiectului. Senatorul Ștefan Pălărie a susținut că regulamentele actuale permit deja școlilor să stabilească reguli privind vestimentația și că obligativitatea uniformei nu are legătură cu îmbunătățirea performanței școlare.

„Nu ştiu ce e mai grav: nostalgia ceauşistă a iniţiatorilor pentru acest proiect de lege sau faptul că ignoră total domeniul de învăţământ, problemele şi priorităţile acestuia. După şcoala de gândire a iniţiatorilor, uniforma rezolvă performanţa. Păi, dragi colegi, atunci hai să introducem uniforme pentru parlamentari, dar vă lăsaţi acasă pantofii cu talpă roşie şi anumite ceasuri. Suntem îmbrăcaţi cu toţii la fel, nu mai este bullying aici şi ne concentrăm să facem legi de calitate, nu ca asta. Evident că e o glumă ridicolă ideea că uniforma adaugă ceva la performanţă", a declarat Pălărie.

Senatorul USR a calificat inițiativa drept „doar un populism ieftin” și a pus sub semnul întrebării costurile pe care le-ar presupune aplicarea ei.

„Astăzi orice şcoală din România doreşte să introducă uniforma, să introducă un cod de vestimentaţie, un cod de culori sau să folosească emblema şcolii sau a liceului pe piept sau pe umăr, o poate face printr-o simplă decizia Consiliului de administraţie şi, după aceea, prin introducerea sa în regulament. (...) Nu e nevoie de o nouă lege. Dar, care este problema, de fapt, în spate? Discutăm despre marea afacere a uniformelor, (...) discutăm despre bani. Schema de subvenţionare şi de gratuitate (...) pe un calcul de simulare ne arată că discutăm cel mai probabil de peste 1,2 miliarde lei plătite de către statul român pentru aceste uniforme obligatorii. Un elev desculţ, flămând şi fără învăţământ remedial va fi, după 1,2 miliarde de lei cheltuiţi de statul român, tot flămând, tot desculţ, tot fără învăţământ remedial, dar îmbrăcat în uniformă. (...) Învăţământului chel din România îi mai trebuia tichie de mărgăritar", a mai spus Ştefan Pălărie.



