 Nor de cenușă la Turceni. Praful a ajuns pe drumul spre Filiași, iar vântul îngreunează intervenția | adevarul.ro
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Nor de cenușă la Turceni. Praful a ajuns pe drumul spre Filiași, iar vântul îngreunează intervenția

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Un nor de cenușă și zgură s-a format luni în zona Termocentralei Turceni, din cauza vântului puternic. Praful a fost purtat de rafale pe distanțe de zeci de kilometri, ajungând inclusiv în apropierea locuințelor și pe drumul care leagă Turceni de Filiași.

Un nor de cenușă și zgură s-a format luni în zona Termocentralei Turceni.
Un nor de cenușă și zgură s-a format luni în zona Termocentralei Turceni. Foto: arhivă

Problemele au apărut încă de dimineață, când vântul a început să sufle cu putere în județul Gorj. În zona depozitelor de cenușă și zgură ale termocentralei s-a format un adevărat nor de praf, iar aerul a devenit greu de respirat.

Cenușa a fost purtată de vânt și pe drumul dintre Turceni și Filiași, unde, la un moment dat, vizibilitatea a fost redusă. Șoferii au fost nevoiți să circule cu viteză redusă.

Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, citați de TVR Info, susțin că au pornit încă de dimineață instalațiile de stropire a depozitelor de cenușă și zgură și că acestea funcționează permanent. Pentru limitarea efectelor au fost mobilizați și pompierii, însă intervenția este îngreunată de intensitatea vântului.

Potrivit reprezentanților companiei, rafalele ridică în continuare cenușa și zgura, iar instalațiile de stropire nu reușesc să facă față în totalitate situației.

Astfel de episoade nu sunt o premieră în zona Termocentralei Turceni. În trecut, Garda de Mediu a aplicat și sancțiuni în urma unor situații de poluare.

Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia susțin că una dintre probleme este capacitatea instalațiilor de stropire a depozitelor, care nu ar fi suficient de performantă pentru a face față unor situații meteorologice extreme, precum cea provocată luni de vântul puternic.

Județul Gorj se află sub avertizare cod galben de vânt, iar rafalele puternice favorizează în continuare răspândirea cenușii din zona depozitelor.

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