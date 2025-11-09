search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Potret de candidat. Cine este Ciprian Ciucu, fostul lider PNL București care vrea să câștige Primăria Capitalei

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Ciprian Ciucu este candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei. Reinstalat în urmă cu un an în funcția de primar al Sectorului 6 cu un scor de peste 70%, liberalul este cel mai puternic candidat al partidului. 

FOTO Facebook / Ciprian Ciucu
FOTO Facebook / Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu și-a anunțat intenția de a candida înainte de a fi stabilită data alegerilor, acuzând că PSD condiționează organizarea de stabilirea candidaților unici. El este primarul Sectorului 6 din 2020, iar în 2024 a fost reconfirmat în funcție cu 72,89%, cel mai mare rezultat din București. 

Legături cu lumea politică

Ciprian Ciucu este primarul Sectorului 6 încă din 2020, fiind la al doilea mandat. Primul mandat l-a câștigat cu sprijinul alianței PNL-USRPLUS, iar pe cel de-al doilea cu sprijinul alianței PNL-PSD. Între 2016 și 2019 a fost consilier general al Sectorului 6, iar în perioada 2019-2020 a fost președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Primul contact cu politica l-a avut în anul 2000. Mai exact, între anii 2000 – 2001 a fost angajat la departamentul de Relații Publice al Președinției. 

Acum este prim-vicepreședinte al PNL. În februarie 2023 a demisionat de la șefia PNL București, motivând că are nevoie de mai mult timp pentru conducerea primăriei de sector.

Pregătire și experiență

Primul loc de muncǎ a fost într-un ONG. A avut mai multe joburi în comunicare și marketing, precum și în domeniile de formare profesională, administrație publică și a predat la Universitatea din București. De asemenea, a fost trainer în Georgia și Republica Moldova, lucrând pentru Centrul Român de Politici Europene.

A urmat cursurile Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice (SNSPA), în perioada 1996-2000, având o diplomă în Științe Politice. Are și o diplomă de master, obținută tot la SNSPA, în 2001, în domeniul Politici Publice şi Integrare Europeană. 

Avere

În declarația sa de avere pe ultimul an fiscal apare un teren agricol în județul Argeș, localitatea Podu Dâmboviței, de peste 5.000 metri pătrați, dobândit în 2011 prin contract de vânzare-cumpărare, alături de soție. Ciucu a mai trecut în act un teren intravilan în localitatea Ordoreanu (Ilfov), de 500 metri pătrați, moștenit în 2018.

Primarul a declarat și două apartamente în București: unul de 34 de metri pătrați, cumpărat în 2004, deținut integral, și unul de 61 de metri pătrați, cumpărat în 2010, alături de soție. În declarația sa de avere mai apare un Renault fabricat în 2023, iar veniturile sale pe ultimul an fiscal includ un salariu de 214.810 lei de pe urma funcției de primar al Sectorului 6, la care se adaugă venituri din chirii în valoare de 2.880 de euro și o indemnizație de 4.382 lei ca membru al Consiliului Național de Integritate (CNI). 

Primarul Sectorului 6 mai figurează ca asociat la societatea HF Advising SRL, unde deține 50 de părți sociale, în valoare totală de 450 de lei, și nu a raportat alte participații comerciale semnificative. În plan instituțional, Ciucu deține funcția de președinte al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale din Municipiul București. De asemenea, este membru al Consiliului Director al Asociației Municipiilor din România, unde ocupă și rolul de purtător de cuvânt, activitate neremunerată, potrivit declarației depuse.

Declarația include mai multe conturi și depozite la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania, deschise între 2004 și 2023, cu solduri totale de peste 50.000 de lei și aproximativ 17.000 de euro. Deține și două fonduri de investiții, în valoare cumulată de circa 40.000 de lei, constituite în 2021 și 2022. A acordat un împrumut în valoare de 278.696 de lei PNL, precum și alte împrumuturi către mai multe persoane fizice în 2024, iar acestea însumează peste 200.000 de lei. Nu este lipsit de datorii. Are un credit bancar contractat la Raiffeisen Bank în 2010, scadent în 2040, de 46.303 euro. 

Șanse în cursa pentru Primăria Capitalei

Sondajele îl plasează pe primele locuri, în fruntea listei de candidați, fiind în unele cazuri plasat pe primul loc sau pe cel de-al doilea. Pe 31 august era plasat de Avangarde (companie deținută de sociologul Marius Pieleanu) pe primul loc, alături de colegul său din PSD, Daniel Băluță, ambii fiind cotați cu 25%.

Conform cercetării Novel Research (fondată în 2007 de Marian Marcu şi Lăcrămioara Bîrlică), realizată la comanda liberalilor și publicată la începutul lunii noiembrie, Ciucu are un avantaj de 2 procente. 26,4% dintre respondenți ar vota cu Ciprian Ciucu, în timp ce 24,5% l-ar alege pe Daniel Băluță. 

Cel mai recent sondaj Avangarde, publicat pe 26 octombrie, arată o altă ordine a candidaților în intenția de vot: Daniel Băluță – 25%; Ciprian Ciucu – 23%; Cătălin Drulă – 18%; Anca Alexandrescu – 16%. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
mediafax.ro
image
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
fanatik.ro
image
Noul templu al dulciurilor din București. Peste 300 de sortimente de produse. Cât costă și de ce toată lumea vorbește despre magazinul de la Piața Unirii
libertatea.ro
image
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
observatornews.ro
image
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
De ce se aud zgomote în centrala termică şi cum pot fi remediate?
playtech.ro
image
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gluma făcută de turci, după ce Ianis Hagi a marcat golul carierei
digisport.ro
image
'E vai de noi': orașul românesc pe care locuitorii îl părăsesc în masă
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Cadou 50.000 de euro în noul an, pentru orice român care depune dosarul
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?